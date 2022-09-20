ЦБ предупредил о росте выдач якобы льготных ипотек от застройщика

Темп роста ипотечных кредитов в августе увеличился до 2% после 1,3% в июле, что соответствует показателям 2021 года. Ипотека на новое жилье практически полностью выдается в рамках льготных программ, причем, наибольший объем приходится на так называемую «льготную ипотеку» от застройщиков, за которую в реальности потребитель может переплачивать до 30%, говорится в аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2022 года», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Ипотека продолжала активно ускоряться – по предварительным данным, прирост в августе составил +2% (в июле: +1,3%), что соответствует среднемесячному приросту за 2021 год. Выдачи выросли более чем на треть, до 459 млрд руб. с 342 млрд руб. в июле», — отметили в ЦБ.

Реглятор уточнил, что ипотечные выдачи сильнее росли на рынке вторичного жилья: +54% по сравнению с июлем (при +14% в сегменте новостроек).

В ЦБ отметили, что ипотека на новое жилье практически полностью выдается в рамках льготных программ (219 млрд руб. в августе), причем, наибольший объем приходится на «льготную ипотеку» (137 млрд рублей), которая все чаще предлагается якобы с дополнительной скидкой от застройщика. Регулятор подчеркнул, что это позволяет снизить ставку в ряде случаев до 0,01%, но в реальности заемщик покупает квартиру с переплатой до 30%, которая включается в тело кредита.

По данным ЦБ в августе также ускорилось необеспеченное потребительское кредитование. Прирост в августе составил, по предварительным данным, +1,8% (в июле: +0,7%). Оживлению потребительского кредитования способствовало снижение ставок, а также сезонные факторы: расходы граждан на отпуск и подготовку к новому учебному году.

В августе на 2,4% ускорилось и корпоративное кредитование (в июле: +1,2%) при продолжении девалютизации. На стороне фондирования произошел значительный приток средств юридических лиц – на 4,5%. А вот средства населения в банках практически не увеличились (+0,1%), при этом прирост рублевых вкладов (+0,7%) поддерживался частичной конвертацией валютных остатков, отметили в ЦБ.