ЦБ введет ограничения на выдачу потребкредитов банками и микрофинансовыми организациями

Банк России намерен с 1 января 2023 года ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

Об этом говорится в информационно-аналитическом докладе, опубликованном на сайте регулятора.

«В настоящее время на фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов — рост реструктуризаций сопровождается увеличением необслуживаемой задолженности (90+), в результате к середине 2022 года доля проблемной задолженности (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля. Интенсивность выхода необеспеченных потребительских кредитов в первую просрочку выросла у большинства участников рынка розничного кредитования», — указывается в материале ЦБ.

По мнению регулятора, наращивание необеспеченного потребительского кредитования в условиях высокой неопределенности может увеличить риски для банков. Это может способствовать чрезмерному росту долговой нагрузки граждан и негативно влиять на структурную трансформацию экономики РФ за счет недофинансирования корпоративного сектора, что в итоге приведет к росту долгосрочных макроэкономических рисков.

В таких условиях регулятор считает целесообразным начать применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) к банкам с универсальной лицензией и МФО. Отмечается, что это «новый инструмент, который позволяет ограничивать долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов, не требуя увеличения капитала под такие кредиты».

Инициатива предполагает, что доля кредитов, выданных заемщикам с долговой нагрузкой более 80%, будет ограничена 25% от общего объема предоставленных потребкредитов. Долю необеспеченных потребительских кредитов со сроком более пяти лет ограничат на уровне 10%.

Для МФО Центробанк хочет ввести два лимита по показателю долговой нагрузки: доля кредитов, выданных заемщикам с нагрузкой свыше 80%, будет ограничена по потребительским займам и займам с лимитом кредитования на уровне 35% каждый.

Уточняется, что для банков с базовой лицензией эти ограничения применяться на данном этапе не будут, поскольку их вклад в рост долговой нагрузки граждан незначителен.

В результате доступность кредитования может снизиться для заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой, а также для тех, кто планирует взять необеспеченный кредит на долгосрочный период. «Под ограничения может попасть до 10% от объема кредитов, предоставляемых банками за квартал (в количественном выражении — примерно в два раза меньше), и 14% потребительских займов, выдаваемых МФО», — пояснили в ЦБ.

Отмечается, что регулятор собирался ввести МПЛ еще с 1 июля 2022 года, однако планы пришлось отложить из-за введения весной масштабных санкций против России.