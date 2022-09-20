В Кремле рассказали о перспективах дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал о перспективах политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

В интервью агентству «Интерфакс», представитель Кремля заявил, что сейчас они не просматриваются.

«Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Пескова, встреча президента РФ Владимира Путина с главной Украины Владимиром Зеленским невозможна без проведения переговорщиками «домашней работы».

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается — продолжается до выполнения поставленных целей», л – подчеркнул он.

Представитель Кремля при это добавил, что, на данный момент необходимых предпосылок для встречи на высшем уровне между Москвой и Киевом нет.

