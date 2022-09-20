В Москве стартовала регистрация на экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»

Около 150 экскурсий по столичным фабрикам и заводам пройдут с 26 сентября по 7 октября в Москве. Посетители побывают в действующих цехах, поближе познакомятся с процессами производства продуктов питания, одежды, запчастей для авиационной и космической отраслей, а также с инновационными разработками лифтовых и домостроительных предприятий. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Седьмого октября ежегодно отмечается День московской промышленности, и в преддверии праздника мы открываем расширенную экскурсионную программу проекта «Открой#Моспром». Впервые экскурсии пройдут сразу на 34 промплощадках. Посетителей ждет около 150 туров по производственным цехам, мастер-классы, а также дегустация продукции, сошедшей с конвейеров. В этом сезоне к проекту присоединились пять новых предприятий – производители одежды, кондитерских изделий, перерабатывающие заводы и домостроительный комбинат», – рассказал Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что в этом году организаторы увеличили и количество дней – до 10, чтобы все желающие успели попасть на фабрики и заводы.

Узнать еще больше информации и зарегистрироваться на участие можно на сайте проекта https://otkroimosprom.ru/events/.