Дефицит кадров в строительной отрасли хотят покрыть за счет квалифицированных мигрантов

Сложившийся дефицит кадров в строительной отрасли в РФ будут решать за счет привлечения трудовых мигрантов, прошедших обучение и подтвердившие свою квалификацию. Совместная программа подготовки и оценки специалистов-строителей для российского рынка труда уже запущена в Узбекистане, рассказали на Международном конгрессе «Транспорт и строительство». Уфа-2022.

«В российской строительной отрасли в 2021 году было занято 6,8 млн человек, а нам к 2030 году нужно — 7,8 миллионов. Необходимо, чтобы дополнительно пришло более одного миллиона, т.е. по 130 тысяч специалистов в год. Очень надеемся на помощь мигрантов. Но важно, чтобы специалисты приезжали в Россию уже с верифицированной квалификацией, и она соответствовала требованиям, которые разработаны и приняты в Российской Федерации», — заметила заместитель руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Надежда Прокопьева.

По ее словам, подобного рода сотрудничество уже налажено с Узбекистаном, а актуальные профессиональные стандарты РФ используются при подготовке кадров. Такого типа программы становятся особенно перспективными, так как требуют меньше времени на подготовку необходимого узкого специалиста, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец.

«За 2022 год спрос на работников в сфере строительства вырос на 43%. Для снижения дефицита рабочих профессий строительные компании и регионы разрабатывают свои программы: через профтехучилища, систему переподготовки, образовательно-производственные кластеры. И здесь требуется меньше времени для подготовки», — отметила она.

В свою очередь представитель Агентства внешней трудовой миграции Республики Узбекистан Бахтиер Бозаров подчеркнул, что активное привлечение трудовых кадров на российские строительные проекты играет важную социально-общественную роль. Трудовой опыт в РФ положительно влияет на социальный портрет трудового мигранта. Кроме того, такие работники получают достаточный опыт, навыки и квалификацию, чтобы по возвращению повысить трудовой статус на родине и открыть свое дело.