Вице-мэр Ефимов: город освободил арендаторов от уплаты обеспечительных платежей почти на 117 млн рублей

Власти Москвы отменили обеспечительные платежи добросовестным арендаторам недвижимости на общую сумму почти в 117 млн рублей. Такую поддержку оказали бизнесу в рамках пакета антикризисных мер, принятого ранее. Об этом сообщил 20 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, что обеспечительный платеж предприниматель обязан внести в течение 15 дней после перезаключения договора на объект недвижимости, который он арендует у города. Платеж представляет собой предоплату за последние 5 месяцев действия договора. Такая «подушка безопасности» позволяет столице избежать финансовых потерь, в случае если арендатор не выполнит условия, на которых ему предоставляют помещение.

«В марте 2022 года мэр Москвы утвердил антикризисные меры поддержки бизнеса, в числе которых предприниматели были освобождены от обязанности вносить обеспечительный платеж при продлении договора аренды столичной недвижимости. Этой возможностью уже воспользовались 88 арендаторов. Сумма отмененных платежей составила почти 117 млн рублей», — отметил Владимир Ефимов.

Чтобы воспользоваться льготой, бизнесу нужно обратиться в департамент городского имущества и попросить отменить обеспечительный платеж. Если арендатор добросовестный, к договору с ним заключат дополнительное соглашение. При заключении нового договора пункт об обеспечительном платеже в документ просто не включают.

«Если арендаторы продлили договор и уже внесли средства, их учтут в последующих платежах. Предприниматели, которые уже воспользовались льготой, занимают 207 городских помещений общей площадью 30,9 тыс. кв. м», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.