«Вкусно — и точка» возобновила работу 820 бывших ресторанов McDonald's в России

Выкупившая бизнес McDonald's в России сеть «Вкусно — и точка» с июня возобновила работу более 820 ресторанов после простоя.

Об этом сообщил гендиректор компании Олег Пароев, передает «Интерфакс».

Пароев отметил, что первые сто дней работы под новым брендом превзошли ожидания руководства компании, все точки демонстрируют «отличные результаты». Глава сети связал это с тем, что компании удалось «сохранить все то лучшее», что было у ресторанов, работавших под брендом McDonald's. Гендиректор компании уточнил, что имеет в виду прежде всего сервис и качество продуктов.

По словам Олега Пароева, сеть практически полностью восстановила меню и наладила поставки картофеля после перебоев, наблюдавшихся летом. По выручке показатели заведений приближаются к показателям точек McDonald's, а в отдельные дни данные по сопоставимым продажам (LfL) были даже более внушительными, подчеркнул гендиректор сети. Он напомнил, что компания планирует за три года нарастить количество ресторанов до тысячи.

В настоящий момент в сеть «Вкусно и точка» входят примерно 850 ресторанов, в том числе франчайзинговые.

«Вкусно — и точка» пришла на смену сети McDonald's, которая приостановила работу всех своих 850 ресторанов в РФ вскоре после начала спецоперации на Украине. В середине мая американской компания, доля которой на российском рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из страны и при посредничестве Минпромторга продала свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору.