Власти соберут с экспортеров сырья 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет вывозных пошлин и НДПИ

Российское правительство в ближайшие три года может изъять у нефтегазовых компаний РФ около 3 трлн руб. в виде дополнительных налогов.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает издание, в настоящий момент прорабатывается план по повышению налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений; предполагается, что основные доходы будет приносить увеличенная экспортная пошлина на трубопроводный газ.

По информации газеты, речь идет о введении дифференцированной ставки — при цене на газ выше $300 за 1 тыс. кубометров пошлина будет повышена до 50% по сравнению с нынешними 30%.

Сообщается также, что правительство прорабатывает вариант повышения ставки НДПИ на газ для всех производителей. Предполагается, что в бюджет направят эквивалент суммы, которую компании получат от дополнительной индексации внутренних тарифов на газ на 3 процентных пункта в 2023 и 2024 годах. В 2023-м, по сведениям издания, тариф на газ предлагается повысить сразу на 8,5%, в 2024-м — на 7%. Повышение НДПИ на газ может принести в бюджет дополнительные 28 млрд руб. в 2023 году, 100 млрд в 2024-м и 150 млрд в 2025-м.

Помимо этого, кабмин впервые всерьез обсуждает изъятие доходов у поставщиков сжиженного природного газа, предположительно, через введение экспортной пошлины, пишет газета. Отмечается, что таким путем в бюджет планируется направлять 200 млрд руб. ежегодно.

Сообщается также, что Минфин предлагает повысить экспортную пошлину на нефть в следующем году в полтора раза, что будет пополнять бюджет еще примерно на 240 млрд руб. Кроме того, рассматривается продление действия скорректированного демпфера на бензин, заработавшего в сентябре и рассчитанного до конца года, на 2023–2025 годы, что обеспечит еще примерно по 190 млрд руб. в год.

Отмечается, что в совокупности с вывозной пошлиной на уголь и удобрения все эти меры могут принести бюджету в 2023 году 1,4 трлн руб. дополнительных доходов, а за три года — более 3 трлн руб.

Ключевым донором в этой схеме будет «Газпром», который в текущем году и без того заплатит 1,2 трлн руб. дополнительного НДПИ, а также направит в бюджет еще около 600 млрд руб. в виде промежуточных дивидендов за 2022 год.

В настоящий момент проекты НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и «Газпрома» «Сахалин-2» освобождены от вывозной пошлины и фактически от НДПИ («Ямал СПГ» имеет длительную льготу). Основная сложность заключается в том, что оба проекта не предусматривают ухудшение налоговых режимов.

По мнению замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, пересмотр условий налогообложения по «Сахалину-2» возможен по согласованию с участниками СРП. «Вполне возможно, что сейчас будет выбран компромиссный вариант — участники "Сахалина-2" согласятся на повышение налогов, а взамен им будет предложено продление сроков действия СРП или включение в состав СРП дополнительных месторождений. Такая схема использовалась, например, в Казахстане», — сказал он. По словам эксперта, относительно проекта «Ямал СПГ» российской стороне придется пойти на изменение налогового режима, к примеру, ввести акциз на СПГ.

Внеплановые изъятия для газовых компаний могут быть частично оправданы их действительно высокой выручкой от роста экспортных цен, однако сейчас газовый сектор вынужден переориентировать экспорт в Азию, для чего потребуются инвестиции в триллионы рублей, отмечает издание.

По данным источников газеты, меры по мобилизации дополнительных бюджетных доходов будут обсуждаться 20 сентября на комиссии правительства по бюджетным проектировкам.