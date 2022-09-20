Минфине намерен использовать криптовалюту против санкций

Законопроект о цифровых валютах, подготовленный Минфином РФ, должен создать рамочную основу для проведения расчетов, а детали, включая перечень используемых валют и список стран-контрагентов, определит практика, считает глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

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«С точки зрения расчетов мы, скорее, создаем механизм для бизнеса, чем выстраиваем полностью эту архитектуру, потому что до конца не понятно, как это надо урегулировать, поэтому мы даем возможность бизнесу этим законопроектом рассчитываться криптовалютой, а какие криптовалюты будут использоваться, как договариваться с контрагентами о том, с какими странами это будет работать — это все мы пока отдаем на откуп предпринимателям», — рассказал Иван Чебесков, выступая на круглом столе Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia).

По его словам, предприниматели лучше разберутся и поймут, что будет работать, а что нет». «Когда большое количество людей занимаются этим вопросом, какое-то правильное решение со временем находится, чем если бы мы предложили какое-то решение, которое бы не работало для многих. Это будет на стороне бизнеса — определиться по спектру того, как должно функционировать», — цитирует главу департамента Минфина «Интерфакс».

«И если это нужно будет поднимать на какой-то межправительственный уровень, то, конечно, мы тоже подключимся и будем в рамках международного сотрудничества как-то продвигать», — добавил Иван Чебесков.

Вливаться в криптомир лучше постепенно

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам и ЦБ к концу года «выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах».

Поручение, по-видимому, призвано урегулировать конфликт с Центральным банком, выступающим против использования в России криптовалют. Банк России, который сейчас тестирует цифровой рубль и планирует развивать эту платформу, к частным криптовалютам относится негативно. Однако западные санкции заставили власти искать легальные возможности для бизнеса расплачиваться по внешнеторговым сделкам.

Впрочем, Минфин считает, что потенциальное поле использования криптовалют не ограничивается внешнеторговыми сделками. «Текущие ограничения для нас драйвер для того, чтобы использовать эти технологии, в том числе, как новый механизм международных расчетов. Но, на мой взгляд, это только часть всех тех возможностей, которые могут дать и цифровые финансовые активы, и цифровые валюты», — отметил Иван Чебесков, указав, что текущая версия законопроекта уже предусматривает как локальную инфраструктуру для торговли цифровыми валютами, так и регулирование майнинга.

«Но майнинг обсуждается и как некий отдельный блок регулирования. По большому законопроекту у нас было разное видение регулирования цифровых валют между Минфином и Центральным банком, но по майнингу это видение более схоже, поэтому у нас параллельно несколько текстов законопроекта, которые сейчас обсуждаются», — заключил Иван Чебесков.

5 сентября стало известно, что Банк России изменил свою непоколебимую позицию относительно криптовалют и сферы их использования, заметил в комментарии «Эксперту» операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович. Сейчас регулятор тщательно прорабатывает пути легализации трансграничных операций вместе с Министерством финансов и Министерством экономики. Ведомства и Центробанк сошлись во мнении о том, что в нынешних реалиях просто необходимы трансграничные расчеты в цифровых активах, и реализовать их требуется в кротчайшие сроки.

Однако, как указал эксперт, следует отметить, что это вовсе не означает прямую легализацию криптовалют, криптобирж и криптообменников. И говорить о том, какие криптовалюты могут быть легализованы, рано. Учитывая то, что этот вопрос еще прорабатывается главными финансовыми ведомствами страны, получить точную информацию рядовым аналитикам удастся еще не скоро.

Разумеется, в конечном итоге все будет зависеть только от Центрального Банка, констатировала Ивона Гутович. Трансграничные сделки — шаг вперед в диалоге между Минфином и ЦБ, однако говорить о значительном продвижении криптовалют в массы еще не приходится.

Рынок криптовалют сейчас крайне нестабилен, заметен затяжной медвежий тренд, который толкает цифровые активы все к новым и новым минимумам. На сегодня стоимость биткоина составляет 19 154,40 доллара, а эфира – 1360,32 доллара. Нужно понимать: вливаться в криптомир нужно постепенно, изучив все возможные риски. Не каждый рядовой гражданин вообще одобрит данный платежный способ. Поэтому говорить о пользе для широкого круга россиян не приходится.

Иран — достойный пример того, как трансграничные операции могут помочь стране, подверженной санкциям, добавила Ивона Гутович. Политика республики нацелена на то, чтобы отказаться от использования финансовой системы, где доллар является доминантной валютой, и перейти к торговле с другими попавшими под санкции странами. Так или иначе, уверена эксперт, трансграничные сделки в РФ — реальность, которая станет доступна в обозримом будущем,

Идея назрела давно

После принятия 259-ФЗ стало очевидным, что абсолютный запрет на получение оплаты в криптовалюте — это чрезмерное ограничение, заявил в беседе с корреспондентом «Эксперта» основатель компании LFCS Legal Support Юрий Брисов. Законодатель хотел ограничить попадание криптовалюты в экономический оборот, чтобы защитить прежде всего граждан. Однако запрет распространился и на бизнес.

Скажем, огурцами, баранами, золотом компании могут расплачиваться по договорам мены или в качестве зачета, а криптовалютой почему-то нет, хотя ее можно, например, получить в качестве удовлетворения требований кредиторов в банкротстве. Это было явным упущением, которое вводило бизнес в ступор. В результате сформировались понимание, что криптовалюты запрещены в России полностью, пояснил эксперт.

Соответственно, идея разрешить расчёты в криптовалюте для бизнеса назревала давно. Актуальность этого изменения появилась ввиду санкций, указал Юрий Брисов. Многие российские компании технически не имеют возможности оплатить иностранному контрагенту из-за отключения России от SWIFT, при этом огромное количество компаний не находится под санкциями и могут вести бизнес с иностранными контрагентами и по закону РФ, и по законам других стран. Следовательно, разъяснения в отношении расчётов с иностранными контрагентами стало наиболее актуально, и выступило катализатором процесса законодательных изменений.

Как заметил аналитик, на сегодняшний день российским компаниям не запрещено 259-ФЗ оплатить услуги контрагента в криптовалюте. Запрещено лишь получать криптовалюты как оплату. Например, купить криптовалюту и оплатить ей счёт иностранной компании в стране, где такая оплата допустима, российская компания может и сейчас.

Однако технически открыть счет на бирже практически невозможно. Централизованные биржи, которые предоставляют возможность открытия счёта для бизнеса не предоставляют эту услугу российским компаниями. Открытие же счета на децентрализованной бирже (без ручной проверки) будет не соответствовать международным правилам ПОД/ФТ, разработанным международной группой ФАТФ (членом которой является и Россия). Проблема в том, что децентрализованные биржи допускают высокую степень анонимности, что неприемлемо для бизнеса, ведущего международные расчёты.

Таким образом, ситуация тупиковая во многом из-за технических, а не правовых ограничений, уверен Юрий Брисов. Остаётся надеяться, что законопроект будет доработан и разрешит все эти проблемные вопросы, которые в доступной для изучения экспертов редакции были проигнорированы.

По мнению эксперта, следует разработать механизмы бухгалтерского учёта криптовалюты; разработать стандарты для открытия счетов российским компаниям на биржах; дать разъяснения в отношении индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Кроме того, надо будет дать разъяснения поверяющим органам, так как Россия технически не готова к работе с криптовалютой. Например, выгрузку криптокошелька в программу 1С для ведения бухучёта сделать сейчас невозможно. Конечно, бизнес быстро адаптируется к новым правилам игры, но эти правила должны быть понятны и прозрачны. И бизнес должен понимать, что на него не обрушишься шквал проверок в связи с применением новых финансовых возможностей.

Всех проблем «крипта» не решит

Чтобы понять ситуацию, надо прежде всего, определить главные цели и задачи, которые стоят перед ЦБ с одной стороны и Минфином и Минпромторгом — с другой, пояснил «Эксперту» основатель компании Asgard Роман Малышев. Задача Банка России — это регулирование всего, что связано с монетарной политикой. С его точки зрения криптовалюты выглядят как нечто опасное и как некий суррогат денег, поскольку до сих пор нет способов их контролировать. Так что легализация криптовалют сопряжена с большими рисками, полагают в ЦБ. Кроме того, Банк России разрабатывает собственную криптовалюту — цифровой рубль. И конкуренты ему, в общем-то, не нужны.

А вот у Минпромторга и Минфина, продолжил эксперт, немного другие цели. В текущих реалиях из-за огромного количества наложенных на Россию санкций криптовалюты вполне могут стать альтернативным и независимым средством платежа: участниками в подобных транзакциях выступают только две стороны, продавец и покупатель. Фиатные же платежи всегда проходят по системам перевода — через SWIFT или через банки, то есть они во многом зависят именно от третьих лиц.

Мы уже столкнулись с неприятной ситуацией, когда эти платежи просто блокируются и не доходят от нас до стран, в которых закупались товары или услуги, и обратно, сожалеет Роман Малышев. А криптовалюты — это альтернативное средство платежа для бизнеса, и Минфин с Минпромторгом в первую очередь рассматривают эту их сторону, а потом уже и все остальные плюсы, которые несет в себе деятельность, связанная с криптой: майнинг, прямые платежи за электричество, налоги, пополнение бюджета и так далее.

Между тем, проблему недостатка денег в экономике «крипта» вряд ли сможет решить, ибо по замыслу авторов законопроекта будет использоваться только для ВЭД, уверен независимый аналитик и автор телеграм-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. ЦБ и Росфинмониторинг предпримут все усилия, чтобы на внутреннем рынке обращался исключительно крипторубль а транзакции в прочих криптовалютах находились под жестким контролем.

«Вообще, насколько я могу судить, власти относятся к криптовалюте как в своё время большевики — к НЭПу. Они рассматривают это как временную меру и вынужденный компромисс. Поэтому санкционирование широкого использования "независимых" криптовалют ожидать не стоит. А пикировку Минфина и ЦБ по поводу криптовалют я бы рассматривал как один из эпизодов извечного аппаратного противостояния. Повод тут не так важен, обе стороны руководствуются принципом Иосифа Бродского: "если Евтушенко против колхозов, то я за"», — рассказал Дмитрий Адамидов «Эксперту».

Что касается вопроса о том, позволит ли «крипта» решить проблему недостатка денег в российской экономике и, соответственно, проблему доступа бизнеса к финансированию, к кредиту, то теоретически — да, позволит, возразил коллегам Роман Малышев. Но как именно это будет происходить на практике пока сказать сложно, об этом даже сами законодатели говорят совершенно открыто. Механизмы еще не сформированы, так что потребуется какое-то время, чтобы система заработала.

Криптовалюты называют децентрализованным финансовым инструментом, потому что это — экономика бизнеса и молодой способ оборота и нематериального сохранения денежных средств за счет современных IT-технологий, указал «Эксперту» в свою очередь технический директор интернет-агентства Future Александр Мамаев. Были попытки перевести криптовалюту под ведение государства, но пока ограничен лишь оборот крипты, а не владение ей.

Однако известны случаи, когда бизнес использует криптовалюту для оплаты некоторых своих потребностей сейчас, когда прямой перевод между странами ограничен. Если было невозможно оплатить какой-то зарубежный продукт или услуги лиц, находящихся за рубежом, например, в долларах, то это оплачивалось криптовалютой. Пока же инвестиции в криптовалюту продолжаются, и ценность ее растет, заключил Александр Мамаев.