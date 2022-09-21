Акции дня: бумаги застройщика «Самолет» растут вопреки рынку

Бумаги девелопера «Самолет» росли на Мосбирже в среду, 21 сентября, несмотря на общее падение рынка. Котировки поднялись на +3,13% до 2640 рублей за бумагу.

Трейдеры сделали ставку на акции строительной компании в ожидании дивидендных выплат. «Динамику акций "Самолета" и "Белуги" в среду можно объяснить разве что ожиданиями выплат полугодовых дивидендов (доходность около 1,5% и 5% соответственно), которые с большей вероятностью не будут отменены, так как продовольственная отрасль и застройщики, в отличие от сырьевого сектора, не должны столкнуться с повышенной налоговой нагрузкой», - отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В целом, российский фондовый рынок находился под давлением внешнеполитических событий, а также решения о частичной мобилизации в России.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -3,84% до 2130,71 пунктов. Индекс РТС опустился на -4,10% до 1106,82 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:53 мск составила 90,06 долларов за баррель (-0,62%). Российская валюта слабела – 60,69 руб. за доллар.