Аукционы по размещению ОФЗ признаны несостоявшимися

Минфин РФ признал несостоявшимися два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 10 млрд рублей и серии 26237 с погашением в марте 2029 года на сумму в 20 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

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«Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26240RMFS 21 сентября 2022 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», — говорится на сайте Минфина.

Аналогичное сообщение опубликовано и по поводу аукциона по размещению облигаций выпуска № 26240RMFS.

Как пояснили «РБК Инвестиции» опрошенные эксперты, инвесторы затребовали на аукционах премию к рынку, которая для Минфина оказалась слишком высокой.

«Сбор заявок на аукционе Минфина пришелся на пик рыночной турбулентности. Колебания распугали большинство инвесторов, планировавших принять участие в размещении, а те, кто остался, запросили премию с запасом», — рассказал начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

Минфин 12 сентября сообщил о возобновлении аукционов по размещению ОФЗ, которые были приостановлены с февраля. Первый аукцион 14 сентября прошел с повышенным спросом — Минфин разместил 10 млрд рублей. Следующий аукцион запланирован на 28 сентября.

