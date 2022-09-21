Черный вторник российского рынка

Падение котировок стало сильнейшим с февраля. Главные причины - усиление геополитических рисков, а также ожидание введения новых пошлин и НДПИ для экспортеров.

Негативные для рынка сообщения посыпались как из рога изобилия. Назначение референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России до предела обострили геополитическую напряженность, однако экономическая составляющая сыграла еще более важную роль.

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По информации СМИ, для покрытия дефицита бюджета правительство в следующем году планирует собрать с сырьевых экспортеров около полутора триллионов рублей за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. Кроме того, предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину на экспорт СПГ, а также изъять через рост НДПИ у газодобывающих компаний дополнительные доходы, которые будут получены ими в результате индексации тарифов на газ внутри страны.

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Неудивительно, что лидерами снижения стали как раз бумаги сырьевого сектора. Так, Газпром и Лукойл подешевели более чем на 10%, Новатэк потерял более 9%, Роснефть и Газпромнефть рухнули более чем на 8%.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что падение шло широким фронтом, и в других секторах оно было не менее значительным.

Повышение налоговой нагрузки практически гарантирует отсутствие дивидендов у многих эмитентов, поэтому инвесторы избавляются от бумаг. Ну и фактор паники при таком сильном снижении, безусловно, играет свою роль.

Кстати, сегодня состоится собрание акционеров ФосАгро, совет директоров компании ранее уже рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 780 руб. на акцию. Однако, увеличение налоговой нагрузки планируется и в секторе экспорта удобрений, поэтому выросла вероятность, что и Фосагро расстроит инвесторов, сообщив об отмене выплат. В конце месяца состоятся собрания и других компаний, и рынок опасается, что отмена ожидаемых дивидендов будет каскадной. Кстати, Газпром обещал инвесторам едва ли не рекордное вознаграждение, однако теперь снова возникают вопросы - будут ли утверждены выплаты. Если обещание не будет выполнено, то это будет уже второй в этом году подобный трюк.

Стоит добавить, что негативные события на фондовом рынке развивались настолько эмоционально, что перекинулись и на долговой рынок. Сводный индекс гособлигаций, который является основным индикатором, упал до минимумов с середины лета. Доходность 10-летних ОФЗ поднималась до 10%. Здесь, правда, к общему негативу добавились еще и сигналы Центрального банка о сужении пространства для снижения ключевой ставки.

Стоит также отметить, что объемы на фондовом рынке были очень высокими, а значит, кто-то покупал падающие бумаги. Вполне возможно, как это обычно бывает на рынке, паника привела к перераспределению активов из “слабых рук” к “сильным”. К слову, примерно половина этого объема пришлась всего на две бумаги - Газпрома и Сбербанка.

Правда, учитывая достаточно мрачные экономические перспективы и в целом крайне высокую неопределенность, о росте на отечественном рынке пока можно забыть.

В завершении стоит добавить, что этот обвал на рынке акций выглядит несколько необычно. Раньше, когда еще не было ограничений на движение капитала, подобные распродажи происходили из-за быстрого исхода денег нерезидентов при первом появлении серьезного негатива. Сейчас же на рынке работают преимущественно локальные игроки, и такая паника выглядит несколько странной.

