Для чего нужна кредитная карта

Кредитная карта при грамотном использовании станет удобным финансовым инструментом и сможет выручить в сложной ситуации. За счет кредитного лимита можно оплатить срочную покупку и не занимать деньги у знакомых. Особенно удобна карта в путешествиях, для бронирования отелей, аренды авто и других услуг, требующих депозита.

Чтобы выбрать выгодную кредитную карту, следует учесть все особенности ее использования, включая размер кредита, процентную ставку, условия грейс-периода, наличие кэшбэка, а также стоимость выпуска и обслуживания.

Банки предлагают различные кредитные лимиты, в зависимости от категории карты и платежеспособности клиента. Сумма может варьироваться от 10 000 до 1 000 000 рублей. Плата за выпуск и обслуживание карты может взиматься, отсутствовать или применяться при невыполнении установленных условий. Если клиент не намерен пользоваться картой постоянно, лучше выбирать те предложения, которые имеют бесплатное обслуживание без условий.

Беспроцентный период во многих банках предоставляется на период до 50–60 дней. Это означает, что операции, проведенные в течение календарного месяца, должны быть погашены в течение следующего месяца. В этом случае проценты не начисляются. Если же клиент не планирует полностью оплачивать задолженность, в этот период должен быть внесен минимальный обязательный платеж.

Таким образом, если кредитную карту использовать строго в случае необходимости и с ближайшего дохода погашать задолженность, кредитными средствами можно пользоваться бесплатно.

По мнению директора Сергея Щекаева, очень важно с самого начала тщательно вникнуть в особенности работы льготного периода, а при необходимости — обратиться на горячую линию или к менеджеру в отделении банка. Клиент должен точно понимать, что нужно делать и чего делать не следует, чтобы не платить проценты. Необходимо также разобраться, на какие операции действует грейс-период — только на покупки или на снятие наличных и переводы тоже.

Перед оформлением карты нужно четко понимать, для каких целей она требуется. Если необходимо совершить определенную покупку, лучше воспользоваться обычным потребительским кредитом или банковской рассрочкой, оформляемой в магазине. Процентная ставка будет ниже, и погасить долг будет проще.

Если полностью потратить доступный кредитный лимит и вносить ежемесячно только минимальные платежи, погашение кредитной карты будет длиться очень долго. Клиент будет постоянно пользоваться деньгами банка и платить за них проценты, не возвращая фактически долг. Переплата в этом случае будет значительной.

Нелишним будет наличие программы лояльности по карте, в том числе и кэшбэка за покупки. Можно получать небольшой процент за все траты или повышенный — за покупки в определенных категориях.

Вознаграждение зачастую имеет ограниченный лимит и может выплачиваться в рублях, баллах, милях. От этого зависит и дальнейшие возможности клиента по использованию начисленного кэшбэка. Бонусы можно использовать для будущих покупок, компенсации совершенных операций, приобретения товаров и услуг у партнеров банка.