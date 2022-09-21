Два российских космонавта и астронавт NASA отправились к МКС на корабле «Союз МС-22»

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио отправились к Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22» стартовала с космодрома Байконур в 16:54 по московскому времени, трансляцию запуска вел «Роскосмос».

Сообщается, что стыковка «Союза МС-22» к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС произойдет в 20:11.

Корабль назван «К.Э. Циолковский» в честь 165-летия со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

Этот полет станет первым в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на МКС между Россией и США. На октябрь намечен запуск американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянка Анна Кикина.

Продолжительность полета экспедиции составит 188 суток, миссия завершится 28 марта 2023 года. Экипажу предстоят пять выходов в открытый космос, в ходе экспедиции также ожидается прибытие российских грузовых кораблей «Прогресс МС-21» и «Прогресс МС-22».

«Роскосмос» и NASA подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских «Союзах» к МКС в середине июля. Соглашение нацелено на то, чтобы в случае внештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно.

По мнению главы NASA Билла Нельсона, сотрудничество России и США в космосе находится на высоком уровне. Нельсон рассчитывает на продолжение совместной эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года.