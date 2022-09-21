Федрезерв США поднял ставку до уровня мирового финансового кризиса

«FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке – Прим. ред.) стремится к достижению максимальной занятости и к инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, – отмечается в сообщении. – Чтобы этого достичь, комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3–3,25% годовых и полагает, что дальнейшие повышения будут оправданными.»

В последний раз на этом уровне ставка была во время мирового финансового кризиса – в январе 2008 года. Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, ставка составит 4,4% к концу 2022 года, 4,6% к концу 2023 года, 3,9% к концу 2024 года и 2,9% к концу 2025 года.

Изменения в сравнении с предыдущим вариантом заметны. В июне ФРС ожидала ставку к концу текущего года на уровне 3,4%, следующего – 3,8%, 2024 года – 3,4%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что уровень инфляции упал не так сильно, как того ожидал регулятор. «Мы ожидали, что инфляция начнет снижаться – в основном, из-за восстановления предложения, — сказал он. — Этого нет. Мы наблюдаем некоторое восстановление со стороны предложения, но инфляция на самом деле не снизилась».

Он признал, что выполнить «мягкую посадку» будет непросто. «Никто не знает, приведет ли этот процесс к рецессии, и если да, то насколько значительной будет эта рецессия, — заявил Пауэлл. – Это будет зависеть от того, насколько быстро снизится инфляционное давление на заработную плату и цены, останутся ли ожидания заякоренными, а также от того, получим ли мы больше предложения рабочей силы».

Эта «ястребиная речь» привела к резким движениям на рынке. Фондовые индексы США поначалу упали, затем перешли к росту и в последний час торгов вернулись в плюс, а потом вновь рухнули. Курс евро падал до $0,9813. Доходность 2-летних казначейских обязательств переписала максимум с 2007 года.

