Фунт стерлингов падает в яму имени Сороса

Динамика курса фунта стерлингов в последнее время не могла не напомнить о юбилее знаменитой атаки валютных спекулянтов на Банк Англии 30 лет назад. Те события до сих пор ассоциируются у многих с именем Джорджа Сороса, хотя он и был в той игре не одинок. Тогда сделали неплохие деньги и другие известные трейдеры (например, Тюдор Джонс и Брюс Ковнер), банки, пенсионные фонды, страховщики и прочие.

Обычно эту атаку датируют 16 сентября, когда случилась «черная среда» и фунт упал примерно с $1,86 до $1,78. Но на деле началась она неделей раньше с уровня $2 и закончилась позже: многие закрыли позиции в 20-х числах сентября неподалеку от $1,7, но завершилось падение лишь в районе $1,5 в ноябре. Так что юбилей будет растянутым, и британская валюта отмечает его пока аккуратно.

О стремительности падения тридцатилетней давности речи сейчас не идет, но зато и сам фунт гораздо ниже, чем тогда. Даты же совпадают довольно точно. После недели роста курс 13 сентября достиг $1,1738, а затем пошел вниз, и вчера, потеряв за прошедшие дни 3,4%, упал уже до $1,1305. Это его минимум с марта 1985 года – времен самого низкого курса английской валюты в истории (накануне соглашения Plaza, обуздавшего сверхкрепкий доллар, фунт находился около $1,05).

Другое дело, что это лишь часть большого пути вниз, начатого еще в июне прошлого года. С той поры фунт подешевел на 20,7%, что уже сопоставимо с масштабом падения 1992 года. Но хотя процесс идет куда медленнее, чем тогда, его итоговые результаты вполне могут стать более внушительными, чем снижение курса на четверть 30 лет назад.

Ситуация в британской экономике и бюджетной сфере в этом году ухудшается буквально на глазах, а Банк Англии в отличие от тех времен стоять скалой на пути валютных спекулянтов не пытается. В среду непосредственной причиной падения стало то, что дефицит британского бюджета в августе оказался больше, чем ожидалось.

При этом управление национальной статистики сообщило, что заимствования государственного сектора составили £11,82 млрд за месяц, тогда как, согласно опросу Reuters, аналитики прогнозировали £8,45 млрд. Проценты по долгу, подлежащие выплате, составили £8,2 млрд – это максимальный уровень для августа с момента начала регистрации этих данных.

Последнее было связано с обслуживанием государственных облигаций, привязанных к инфляции. Она в августе составляла 9,9%, а в следующем году ряд инвестбанков ожидает увидеть цифры выше 20%.

Все это стало напоминанием о сложном положении нового министра финансов Кваси Квартенга, который готовит свой первый «мини-бюджет» для парламента. Премьер-министр Лиз Трасс уже объявила об ограничении счетов за энергию для домашних хозяйств. Расходы на отопление и электричество будут составлять не более £2500 в год — намного меньше, чем прогнозировалось. Предприятия узнают подробности аналогичной помощи в пятницу.

При этом Трасс исключила продление налога на непредвиденную прибыль для нефтегазовых компаний, введенного при предыдущем правительстве, и отказывается от планов по увеличению корпоративного налога. Критики говорят, что ее подход в этой части вдохновлен Маргарет Тэтчер и Рональдом Рейганом, и это неудачная реакция на кризис.

Инвесторы обеспокоены тем, что правительство будет слишком сильно наращивать долги. Между тем, согласно данным Bloomberg, дефицит счета текущих операций Великобритании уже достиг максимального уровня с 1997 года. Все это ведет к ослаблению фунта.

Бывшие чиновники, которые могут позволить себе больше, чем действующие, говорят об этом в полный голос. Так, экс-управляющий Банком Англии Марк Карни заявил, что обеспокоен зависимостью страны от иностранных инвестиций для финансирования своего дефицита. А профессор экономики Дартмутского колледжа Дэнни Бланчфлауэр, с 2006 по 2009 год входивший в Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии, во вторник называл экономическую политику Лиз Трасс катастрофической. В среду же он и вовсе призвал «шортить» фунт.

Неудивительно, что рынок ждет продолжения движения вниз. Еще в начале месяца некоторые инвестбанки назвали в качестве его конечной цели район $1,05. В этом случае потери с июня прошлого года составят 26,3%. Но уже звучат голоса и о том, что возможно движение и далее – к первому в истории паритету с долларом и даже ниже.

