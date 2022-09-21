Глава Минобороны РФ рассказал, сколько резервистов призовут в рамках частичной мобилизации

В ходе частичной мобилизации в РФ призовут 300 тыс. резервистов, будет задействовано примерно 1% мобилизационного ресурса.

Об этом в интерьвю телеканалу «Россия 24» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он пояснил, что частичная мобилизация предполагает призыв только тех граждан, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Министр подчеркнул, что ни о какой мобилизации студентов речи не идет, также не подлежат мобилизации срочники.

Напомним, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил о частичной мобилизации в стране и заявил, что соответствующий приказ уже подписан. Российский лидер уточнил, что призыву подлежат находящиеся в запасе граждане, все они пройдут обязательную дополнительную подготовку.