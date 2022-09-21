Главные преимущества CMS DatalifeEngine (DLE)

DataLife Engine - это многоязычный движок с поддержкой русского языка, поэтому не нужно беспокоиться о том, что Вы не сможете найти нужный раздел или функцию на сайте. Выбирая dle вы можете быть уверены в ее надежности.

На что обратить внимание

Данная система отличается от других своей простотой, легкостью использования и высокой скоростью работы. Её основное отличие от конкурентов в том, что она использует только самые необходимые функции, такие как: управление контентом, новостями, ссылками на другие страницы, поисковыми системами, а также социальные функции.

Система имеет очень удобный и понятный интерфейс, работает на движке uCoz, что облегчает процесс работы с ней. При помощи данного движка можно создавать любые сайты.

DLE работает по принципу «разверни и пользуйся», то есть пользователь сам решает, какие элементы ему нужны в его работе, а что можно отключить и не использовать.

В DLE присутствует большое количество шаблонов, которые помогут создать сайт любому пользователю.

Но все же при создании сайта на DLE можно воспользоваться готовыми шаблонами, которые можно скачать в Интернете.

На сегодняшний день, DataLife Engine является одной из самых популярных систем управления сайтами, которая завоевала доверие многих пользователей.

Функциональные возможности

В системе DataLife Engine можно создать свой сайт любой сложности, начиная с простого блога, заканчивая мощным интернет-магазином. Все компоненты системы интегрированы между собой, что позволяет быстро и легко настраивать Вашу систему, и сразу же приступать к работе.

Вы можете создать сайт любой сложности, от простого блога, до многостраничного сайта-каталога. DataLife Engine имеет множество функций и возможностей. Например, вы сможете добавить на сайт много дополнительных материалов: фотографии, видео, музыку, документы, таблицы, файлы, статьи, формы и многое другое.

Система управления позволяет изменить внешний вид сайта, его структуру, дизайн и оформление. Система управления DataLife Engine позволяет вам создавать сайты, которые будут максимально привлекать внимание посетителей, с помощью уникального, современного дизайна.