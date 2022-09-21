Импорт энергоресурсов из РФ в КНР в марте-июле 2022-го превысил показатель за весь прошлый год

Объем импорта энергоресурсов из России в Китай за период с марта по июль текущего года превысил совокупный показатель за весь 2021-й.

Об этом говорится в статье, написанной для ТАСС послом КНР в Москве Чжан Ханьхуэем.

«За первые восемь месяцев этого года объем торговли между Китаем и Россией достиг $117,206 млрд, увеличившись на 31,4% в годовом исчислении. Только за пять месяцев — с марта по июль — текущего года Китай импортировал из России столько энергоресурсов, сколько было поставлено из России за целый прошлый год», — указывается в материале.

Посол отметил, что объем торговли РФ и КНР не раз обновлял исторические максимумы — так, в 2021 году объем двусторонней торговли между двумя странами достиг $146,87 млрд, увеличившись на 35,9% в годовом исчислении.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что, согласно прогнозам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, товарооборот между Россией и Китаем за 2022 год может превысить $165-170 млрд, что создаст новый исторический рекорд и «ознаменует очередной уверенный шаг к достижению поставленной главами обеих стран цели увеличить к 2024 году объем двустороннего товарооборота до $200 млрд».

Ранее «Эксперт» писал о том, что в августе Китай закупил у России рекордное количество угля, частично компенсировав Москве потерю рынка Европы.

По мнению директора исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа, эксперта аналитического института «Тайхэ» Цянь Фэна, санкции Запада не нарушат сотрудничество между Москвой и Пекином в области энергетики, которое продолжит расширяться вне зависимости от попыток отдельных стран установить потолок цен на российские углеводороды. Эксперт отметил, что Россия путем наращивания экспорта нефти и газа оказывает содействие успешному развитию китайской экономики. Он посоветовал политикам из стран Евросоюза ставить во главу угла народные интересы, а не узкие идеологизированные понятия в области безопасности. Цянь Фэн указал на то, что США и целый ряд других стран Запада не хотят, чтобы государства с формирующейся рыночной экономикой бросали вызов традиционной позиции преобладания Запада, которая существовала в прошлом.