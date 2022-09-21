Кабмин РФ определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку от мобилизации

Кабмин РФ в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку при частичной мобилизации.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал российского правительства.

«Правительство, в соответствии с Указом президента РФ, в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку от частичной мобилизации», – говорится в сообщении.

Как ранее писал «Эксперт», в ходе ежедневного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на ряд вопросов о частичной мобилизации, которая была объявления сегодня в России.

Напомним, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением https://expert.ru/2022/09/21/putin/ к россиянам. Глава государства объявил о частичной мобилизации в стране и заявил, что соответствующий приказ уже подписан. Российский лидер уточнил, что призыву подлежат находящиеся в запасе граждане, все они пройдут обязательную дополнительную подготовку.

