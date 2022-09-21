Как открыть свой бизнес: советы, с чего начать

Всё больше людей не хотят работать «на дядю» и мечтают открыть своё дело. Их можно понять. Не всем нравится ежедневно добираться по пробкам до офиса и обратно, а в течение дня выполнять рутинные задания.

Однако многим начинающим предпринимателям волнительно уходить в свободное плавание. Неизвестно, будут ли клиенты. Нет понимания, как продавать свои услуги, какой продукт лучше выбрать и как его продвигать.

Собрали в статье несколько советов, чтобы вы знали, как действовать.

Рекомендации для начинающих предпринимателей

Определитесь с продуктом.

Выберите, что хотите продавать другим, и объективно оцените, будет ли востребован ваш продукт на рынке.

Как правило, заниматься бизнесом легче, если вы выбрали дело, которое вам нравится. Например, вы неплохо рисуете – можете попробовать себя в роли иллюстратора. Или вы наработали экспертизу в своей сфере и готовы делиться знаниями с другими – тогда подумайте об организации онлайн-курсов.

Оцените конкурентов.

Даже если вы начинаете что-то с нуля, у вас уже есть конкуренты. Изучите, какие компании предлагают тот же продукт, какие у него характеристики, на какую аудиторию ориентируются конкуренты. Их опыт позволит понять, как избежать ошибок на первых этапах и за счёт каких преимуществ вашего продукта можно выделиться на рынке.

Составьте уникальное торговое предложение.

Предприниматель должен не только знать всё о качествах товара, но и уметь интересно преподнести эту информацию целевой аудитории. Хорошее УТП адресно, содержит простой тезис и не повторяет чужие предложения. Чтобы составить такое, проработайте портрет целевой аудитории: кому вы продаёте, какие интересы и ценности у клиентов, как ваш товар может им помочь.

Если у вас сложный продукт, например цветочный офлайн-магазин, этапов создания бизнеса будет больше. Подробнее о том, что ещё может понадобиться.

Пример: как копирайтеру начать своё дело

Сегодня есть много возможностей работать онлайн. Например, заниматься написанием текстов для различных компаний – то есть копирайтингом.

Что должен сделать начинающий предприниматель-фрилансер, чтобы начать зарабатывать в этой сфере?

Во-первых, сформулировать полный перечень услуг. В него могут входить написание статей-лонгридов, редактирование текстов, рерайт, разработка текстов для коммерческих предложений и презентаций и т.д.

Вторым этапом нужно проверить, как работают конкуренты – изучить, что они предлагают и по какой цене. Конкурентов можно найти на специализированных биржах, платформах для фрилансеров и поиска работы.

Сравнивайте аналогичные предложения. Так, начинающий копирайтер, который работает меньше года, может брать за услуги 250 рублей за 1000 знаков. Как только он повысит навык, цены можно поднимать.

Третий этап – понять, кто относится к целевой аудитории услуг. Копирайтеры пишут тексты для частных лиц и собственников бизнеса, работают с агентствами и крупными компаниями. Можно конкретизировать дальше – например, писать только на медицинскую, финансовую или юридическую тематики. Или не выбирать и работать во всех сегментах.

Выводы

Если вы хотите открыть бизнес, примите тот факт, что вы будете допускать ошибки, терять клиентов и в чем-то уступать конкурентам. Но если регулярно анализировать свои действия и вовремя корректировать план работы, вы сможете добиться успехов в своём деле.

Иногда главное – просто начать. Как это сделать правильно, вы теперь знаете.