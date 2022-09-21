Китайские военные начнут готовиться к реальным боевым действиям

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сфокусироваться на подготовке к участию в настоящих военных действиях.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает «РИА Новости».

Соответствующее указание китайский лидер направил участникам состоявшегося в Пекине семинара по национальной обороне и военной реформе, в котором приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.

Помимо этого, Си Цзиньпин указал на необходимость строго придерживаться плана реализации реформы по модернизации армии, о котором было объявлено в 2015 году. Тогда власти КНР заявили о намерении модернизировать вооруженные силы ради повышения их эффективности и создания ультрасовременной армии. После запуска реформ в НОАК были сформированы ракетные войска стратегического назначения. Вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР они сейчас составляют вооруженные силы Китая.

В 2017 году председатель КНР сообщил, что модернизация армии страны будет завершена к 2035 году, при этом она должна полностью отвечать современным вызовам и требованиям. К 2050 году НОАК должна превратиться в вооруженные силы передового мирового уровня.

Ранее «Эксперт» писал о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества «с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами». Перед этим президент США Джо Байден заявил, что США готовы применить военную силу для защиты Тайваня.

После начала спецоперации РФ на Украине Байден в ходе переговоров с Си Цзиньпином предупредил его о том, что Китаю грозит «серьезная опасность» в случае поддержки России. Как пояснил американский президент, он напомнил, что у КНР есть экономические отношения с США и Европой, и что Китай подвергнет себя серьезному риску в этом отношении, если будет двигаться в сторону поддержки России.