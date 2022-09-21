Кондитерские изделия фабрик Москвы прошли испытания в Арктике – Владимир Овчинский

Шоколад и конфеты московского холдинга «Объединенные кондитеры» успешно прошли испытания вечной мерзлотой в Арктике. Продукция в ходе научного эксперимента была помещена под землю на период от 12 до 42 лет и сохранила свои пищевые свойства. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году ученые извлекли из грунта образцы кондитерских изделий, заложенные во время предыдущих экспедиций: ирис «Кис-кис» 1980 года, пористый шоколад «Слава» 2004 года и шоколад «Бабаевский люкс» 2010 года. Во время экспедиции, проходившей в начале августа, температура воздуха на Таймыре была около +5 градусов Цельсия, зимой она опускается до ̶ 40. Все образцы прекрасно сохранились, только шоколад немного «поседел», что вызвано так называемой миграцией жиров, которая неизбежна при перепаде температур. По предварительной оценке ученых, все пищевые свойства продуктов находятся в норме», – рассказал Овчинский.

Образцы после извлечения хранятся в специальных холодильниках, их будут исследовать около трех недель. Подобные опыты позволяют понять, как меняется состав продуктов и сколько они могут храниться в условиях низкой, нерегулируемой температуры. Это особенно актуально в рамках развития территорий Арктики.

Научный эксперимент в Арктике длится более 120 лет. Изделия помещают в алюминиевые емкости и погружают на глубину около двух метров – в грунт, который частично содержит лед, а также подвергается значительным перепадам температуры. В рамках эксперимента состоялось уже шесть экспедиций.Последняя состоялась в 2022 году, во время нее ученые заложили новые образцы продуктов, в том числе шоколад «Бабаевский элитный», которые извлекут в 2028, 2034, 2040 и 2050 годах.

По результатам предыдущих подобных экспериментов ученые сделали ряд важных выводов, отметил научный руководитель экспедиции, директор ВНИИ Кондитерской промышленности – филиала ФНЦ пищевых систем Сергей Белецкий.

«Исследователи разделили продукты на три группы по степени возможности хранения в вечной мерзлоте. В первую вошли те, что могут находиться в подобных условиях неограниченное время, их свойства при этом улучшаются – это черный и зеленый чай, водочная продукция. Срок хранения продуктов из второй группы предположительно может доходить до 100 лет. Это мясные консервы, продукты для космического питания, хлеб, сухое и сгущенное молоко, а также кондитерские изделия с небольшим процентом содержания влаги, в том числе шоколад. В третью группу попали продукты, которые могут сохраняться в условиях низких температур максимум до 3-6 лет – это, в первую очередь, рыбные и овощные консервы, паштеты, колбасы. При более долгом хранении у них ухудшается внешний вид, однако их все же можно употреблять в пищу», – пояснил Белецкий.

Шоколад – один из наиболее подходящих для длительного хранения в условиях вечной мерзлоты твердых пищевых продуктов. Это связано с входящим в его состав какао-маслом.

«Безусловно, процент содержания какао масла в составе шоколада как для научного эксперимента, так и для пользы организму, должен быть высоким, а само масло быть натуральным, не восстановленным и не подвергавшимся химической обработке. В обычной жизни шоколад следует хранить при температуре около 18 градусов Цельсия», – добавил управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов.