Кремль выступил с разъяснениями после объявления частичной мобилизации в России

В ходе ежедневного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на ряд вопросов о частичной мобилизации, которая была объявления сегодня в России.

В частности, его спросили о её временных параметрах. По словам представителя Кремля, в указе президента РФ о сроках мобилизации не говорится, передаёт РИА Новости.

«В указе о сроках не говорится», – подчеркнул пресс-секретарь российской лидера.

Кроме того, Песков дал некоторые другие пояснения по мобилизации. Так, он отметил, что Кабмин в кратчайшие сроки определит, кто получит отсрочку от мобилизации. При этом информация о закрытии границ для подлежащих мобилизации появится позже.

«Давайте наберёмся терпения, разъяснения последуют», – подчеркнул представитель Кремля.

Скрытый пункт в указе о мобилизации, по его словам, связан с количеством мобилизуемых. Помимо этого, глава президентской пресс-службы признал, что в Кремле пока не знают, будет ли распространяться отсрочка от мобилизации на администрацию президента по аналогии с парламентариями.

При этом введение частичной мобилизации Песков объяснил тем, что Россия в Украине «сталкивается с военным потенциалом НАТО».

Как ранее писал «Эксперт», в ходе частичной мобилизации в России призовут 300 тыс. резервистов, будет задействовано примерно 1% мобилизационного ресурса. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он пояснил, что частичная мобилизация предполагает призыв только тех граждан, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Министр подчеркнул, что ни о какой мобилизации студентов речи не идёт, также не подлежат мобилизации срочники.

Напомним, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил о частичной мобилизации в стране и заявил, что соответствующий приказ уже подписан. Российский лидер уточнил, что призыву подлежат находящиеся в запасе граждане, все они пройдут обязательную дополнительную подготовку.

