Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как пишет ТАСС, борт главы российской дипломатии отправился из России в США по северному маршруту в облет недружественных стран, время в пути заняло 12 часов. Непредвиденных обстоятельств в ходе перелета не возникло, отмечает агентство.

Самолет, на борту которого также находились члены российской делегации и сопровождающие Лаврова журналисты, приземлился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в 21:20 (04:20 мск 21 сентября), уточняет «Интерфакс».

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялось 13 сентября. С 20 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня с участием лидеров и глав МИД государств-участников организации.