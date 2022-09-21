Мантуров отметил, что российская фармпромышленность доказала готовность к новым вызовам

Фармацевтическая промышленность и медицинская отрасль в России доказали свою зрелость и продемонстрировали готовность к новым вызовам.

Об этом заявил глава Минпромторга, вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на пленарной сессии прошедшего в Сочи форума «Биотехмед», передает пресс-служба правительства.

По словам Мантурова, с января доля российских производителей от всего объема выданных регистрационных удостоверений составила 80%. Всего за семь месяцев 2022 года было зарегистрировано более 740 препаратов.

Глава Минпромторга рассказал, что в РФ заработал новый механизм поддержки фармпроизводителей — «продукты на полку». Он представляет собой субсидию на разработку и регистрацию патентованных препаратов.

Главным приоритетом вице-премьер назвал бесперебойное обеспечение страны лекарствами и медицинскими изделиями. По его словам, в настоящий момент ведутся разработки стандартных образцов, которые позволят обеспечить контроль качества препарата на всех этапах производства.

Сообщается, что в мероприятии также приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также представители ФМБА, госкорпорации «Ростех» и «ВЭБ.РФ».

Форум «Биотехмед» проходит при поддержке Минпромторга, Минздрава и администрации Краснодарского края. Стратегическими партнерами выступают «Ростех» и компания «Нацимбио», указывается на сайте форума. Первый форум «Биотехмед» прошел в 2016 году.

В рамках «Биотехмеда»-2022 был представлен ряд инновационных разработок. В частности, «Нацимбио» презентовал первую российскую квадривалентную вакцину для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри», а также препарат «КОВИД-глобулин» — первый в мире высокоочищенный препарат иммуноглобулина человека против COVID-19. Холдинг «Швабе» представил макет прибора, производящего газообразный кислород чистотой до 96%. Разработка предназначена для использования в отделениях анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и операционных блоках.

Концерн «КРЭТ» продемонстрировал две новинки — аппарат для ультразвуковой диагностики и персонализированной HIFU-терапии и модульный протез верхних конечностей, используемый при нарушении двигательной функции рук легкой и средней тяжести. Кроме того, холдинг сообщил о запуске производства полимерных наконечников для пипеточных дозаторов, разработанных с целью замещения аналогичных импортных расходных материалов.