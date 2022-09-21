Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2022 году до 12,4%.

Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».

В 2023 году ожидается рост цен на 5,5%, в 2024-м рост составит 4%, такой же прогноз озвучен для 2025 года.

Согласно оценке Минэкономразвития, сокращение ВВП России в текущем году составит 2,9%, рассказал также Решетников. В следующем году ожидается спад на 0,8%, в 2024 и 2025 годах — рост на 2,6%.

В ходе выступления в Совфеде чиновник озвучил новый макропрогноз министерства на 2022-2025 годы, который планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг. По его словам, нижняя точка спада экономики РФ будет пройдена в IV квартале 2022 года.

В середине августа Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России на 2022 год до 13,4% с 17,5% в мае. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце того же месяца заявлял, что инфляция в РФ по итогам текущего года может составить 12-13%.