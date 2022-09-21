Минобороны РФ сообщило о новых успехах российской армии в ходе спецоперации на Украине

На брифинге 21 сентября Минобороны РФ сообщило о новых успехах российской армии в ходе специальной военной армии, которая продолжается на Украине.

Как рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино (Херсонская область) потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единица военной техники. Кроме того, личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле.

В районе Павловки (ДНР) в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, 4 танка и 8 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражено 8 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая (ДНР), Купянск, Червоный Оскол (Харьковская область), пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки (ДНР), а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.

Также уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населённых пунктов Каменка (Харьковская область), Красноармейск, Димитров, Северск (ДНР) и Белая Криница (Херсонская область).

Российские системы ПВО за последние сутки уничтожили в воздухе 28 снарядов американской РСЗО HIMARS и 3 американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населённых пунктов Свистуновка (ЛНР), Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области. Кроме того, за сутки ПВО РФ сбили 11 украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar в ДНР и Херсонской области.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 20 сентября Конашенков сообщил последние новости о ходе специальной военной операции. В частности, он рассказал, что в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок (Харьковская область), 93-й механизированной бригады в районе Богородичное (ДНР) было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 3 танка и 12 автомобилей.

