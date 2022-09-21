На форуме «Транспорт и строительство» подписано несколько крупных соглашений

Двенадцать соглашений, касающихся развития беспилотной авиации, поставок техники, обмена в научной сфере и информационного взаимодействия заключено в рамках Первого Международного форума «Транспорт и строительство», проходящего в эти дни в Уфе.

Об этом «Эксперту» в эксклюзивном комментарии рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостана Маргарита Болычева.

«В новой экономической ситуации регионы должны брать на себя инициативу, создавать крупные международные площадки, где встречаются, общаются и договариваются бизнес-структуры и административный ресурс разных государств. Международный конгресс “Транспорт и строительство” в Уфе уже стал местом заключения крупных договоров, что подтверждает всестороннюю заинтересованность в нашей инициативе», — заявила она.

Отметим, что в рамках конгресса «Транспорт и строительство» состоялся прием белорусской делегации во главе с Премьер-министром Правительства Республики Беларусь Романом Головченко. Министром торговли и услуг Республики Башкортостана Алексеем Гусевым и директором республиканского дочернего унитарно предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект» Андрей Протько было подписано соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие отношений в сфере придорожного сервиса, направленного на обмен опытом, развитие данной сферы, проработку возможности реализации проектов по строительству автомобильных заправочных станций и зарядной инфраструктуры на территории Республики Башкортостан.

В ближайшее время при участии главы белорусского кабмина состоится закладка капсулы на территории индустриального парка «Уфимский». Там будет запущен завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна общей стоимостью более 2 млрд рублей с созданием 250 рабочих мест. Также в рамках форума запланировано открытие дилерского центра ОАО «Минский автомобильный завод» и ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ».

Кроме того, договор поставки продукции нефтехимической отрасли подписали генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Белнефтехим-РОС» Денис Тумаш и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Группа Бринэкс» Дмитрий Сидякин.

Помимо российско-белорусских проектов, стоит выделить подписание генеральным директором акционерного общества «Концерн «Международные Аэронавигационные системы» (МАНС) Алексеем Антоновым и директором автономной некоммерческой организации «Центр стратегических разработок Республики Башкортостан» Рустэмом Давлетовым соглашения в области создания полигона беспилотных авиационных систем на территории Башкирии посредством встраивания региона в программу тиражирования проекта «Полигон БАС» посадочной площадки «Орловка» Тверской области.