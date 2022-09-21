Нефть: дефицит предложения против бегства от рисков

Фьючерсы на нефть марки WTI в среду, 21 сентября, остаются ниже 84 долларов за баррель после падения почти на 2% на предыдущей сессии. Они остаются под давлением в преддверии очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, которое, пишет Tradingeconomics, может подорвать глобальный рост экономики и снизить спрос на энергоносители. Ожидается, что и другие центральные банки — от Европы до Азии — также продолжат повышать процентные ставки на этой неделе.

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Одновременно с этим запасы нефти в США выросли на прошлой неделе примерно на 1 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов увеличились на 3,2 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно. Однако главы энергетических гигантов Saudi Aramco и Crescent Petroleum назвали недостаточными инвестиции в нефтяной сектор, что станет основным камнем преткновения для производства и главной причиной глобального энергетического кризиса. В настоящее время ОПЕК+ не дотягивает до своих целей на рекордные 3,58 млн баррелей в день (около 3,5% мирового спроса).

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Reuters со ссылкой на слова Тины Тен, аналитика CMC Markets, пишет, что «бычьим» фактором является проблема нехватки предложения, вызванная санкциями в отношении России. А ядерная сделка с Ираном столкнулась с препятствиями, которые не дают рассчитывать на дополнительные поставки в ближайшее время. Соединенные Штаты на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе заявили, что не ожидают прорыва в вопросе возобновления ядерной сделки, что снижает перспективы возвращения иранских баррелей нефти на международный рынок.

В результате стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:13 мск в среду утром достигла 90,84 долл. за баррель, что на 0,24% выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1,5%, до 90,62 долл. за баррель, пишет Finmarket. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь составляла к этому времени 84,09 долл. за баррель, что на 0,18% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов упала на 1,7%, до 83,94 долл. за баррель.

Нефтяные цены между рецессией и дефицитом предложения

На прошедшей неделе рынок нефти вновь попал под давление технических продаж в ожидании решения ФРС США, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent понизилась до 91,83 долл. За баррель, а цены на WTI — до 85,08 долларов.

Ожидание резкого повышения процентных ставок уничтожило веру в «мягкую посадку» американской экономики. В то же время, указывает эксперт, потребление нефти и нефтепродуктов продолжает расти, хотя МЭА в сентябрьском отчёте понизила темпы прироста спроса. По прогнозу организации, во втором полугодии избыток нефти на рынке составит около 1 млн баррелей в сутки. При этом по итогам года он может снизиться до 0,6 млн, а по итогам 2023 года ожидается достижение баланса.

Однако, напоминает Оксана Лукичева, представители ОПЕК продолжают предупреждать, что за годы недоинвестирования в отрасли накопился дефицит производственных мощностей, что при резком росте потребления приведёт к значительному росту цен. В целом резервные производственные мощности в отрасли могут исчерпаться. Тем более что Китай начал смягчать отношение к распространению коронавирусной инфекции.

МЭА в сентябрьском отчёте ожидает, что эмбарго на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, которое вступит в силу в декабре 2022 года и феврале 2023 года приведет к снижению добычи в России до 9,5 мбс (-1,9 мбс к февралю 2022 г.). Также запрет ЕС на морские перевозки российской нефти должен привести к дальнейшему перераспределению товарных потоков.

При этом выражается надежда на то, что Россия сможет поставлять запрещенные к поставкам в ЕС потоки по другим направлениям, указывает Оксана Лукичева. Если же этого не случится, европейские, латиноамериканские и африканские импортеры будут конкурировать за более узкий пул доступного предложения.

Агентство Bloomberg уже сообщило, что российский морской экспорт сырой нефти упал до 2,5 млн баррелей в сутки, что примерно на 900 тыс. баррелей меньше, чем в первую неделю сентября, поскольку потоки в Европу и Азию сократились. Также сенаторы США разрабатывают закон о введении вторичных санкций в отношении компаний, которые содействуют экспорту российской нефти, чтобы еще больше стимулировать страны к участию в схеме ограничения цен.

Российская сторона, в свою очередь, уже заявила, что прекратит поставки нефти странам, которые будут участвовать в схеме. Таким образом, на рынке формируется рукотворный дефицит, который может взвинтить цены и обрушить потребление и экономику. Дабы этого не произошло до ноябрьских выборов в Сенат США, Минэнерго США объявило о продаже дополнительных 10 млн баррелей в ноябре 2022 года. Стратегические запасы в стране находятся на многолетних минимумах, отмечает Лукичева. С начала 2022 года по 9 сентября из стратегических запасов было продано 159,6 млн барр., или 26,9% от их объема на конец 2021 года.

Таким образом, полагает эксперт, рынок нефти находится под влиянием разнонаправленных факторов. Спекулятивное давление на рынок остаётся, но цены поддерживают растущие риски обеспечения поставок.

Вне зависимости от потребностей, нефти больше не станет

В начале этой недели рынок нефти повторял во многом динамику рынка ценных бумаг, которую можно назвать «бегством от рисков», указывает специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. В первую очередь инвесторы по-разному оценивают намеченное на вечер среды (21:00 мск) представление итогов заседания ФРС США. То, что повышение процентной ставки состоится, уже не вызывает сомнений, но остается вопрос на сколько она вырастет. Предполагается, что шагом повышения станет 75 базисных пунктов или 0,75% — т.е. ставка поднимется до диапазона 3—3,25%. Хотя некоторые эксперты и полагают, что повышение может произойти сразу на 100 б.п. до 3,5%, но этот сценарий маловероятен.

Больше внимания трейдеры будут уделять словам, которые скажет президент ФРС Джером Пауэлл, уверена аналитик. Руководитель американского рыночного регулятора даст оценки текущей ситуации в экономике, необходимости дальнейшей борьбы с инфляцией и может аккуратно намекнуть на возможности снижения шага повышения ставки или сохранения текущих темпов на предстоящих заседаниях Федрезерва. Если будут озвучены намеки на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики даже в условиях ухудшения экономической ситуации для бизнеса, это в конечном итоге негативно скажется и на нефтяном рынке.

На открытии торгов в среду и в течении дня до момента представления итогов заседания ФРС марка WTI, скорее всего, будет испытывать влияние медвежьих настроений на рынке, предполагает Милашевская. По ее мнению, торги пройдут в диапазоне 82—87,30 долл.; Brent также может снизиться на открытии в район 90 долл. В течение дня торги по североморской марке пройдут в диапазоне 88,5—94 долл.

Помимо решения ФРС в предстоящие дни на рынок может оказать влияние традиционные еженедельные отчеты по запасам нефти от энергетического агентства EIA при Минэнерго США и по числу активных буровых вышек в Штатах. До конца недели, считает аналитик, стоит ожидать сохранения высокой волатильности на мировых площадках, а также на рынке энергоносителей. Можно ожидать, что стоимость нефти марки Brent до конца недели будут проводить торги в диапазоне 87,5-96 долл.

В предстоящие месяцы, полагает Милашевская, сокращение поставок нефти странами ОПЕК+ и высокий спрос в зимний период, нарушение логистических цепочек поставок или введение санкций на их доставку до конечных потребителей могут привести к новому повышению стоимости на рынке энергоносителей. Однако ужесточение политики мировых центральных банков, которые борются с инфляцией, способно перечеркнуть позитивные факторы и привести к снижению стоимости энергоносителей.

В случае развития негативной динамики стоимость нефти марок Brent и WTI может опуститься к уровням 75-80 долл., говорит Валентина Милашевская. Преобладание позитивных для цены факторов способно привести к возврату на уровни 110 долл. и даже к максимумам текущего года — 125—130 долл. Консервативный и наиболее реалистичный сценарий — развитие торгов с высокой волатильностью в диапазоне 82—105 за баррель.