Индекс Мосбиржи развернулся вверх от мощной поддержки

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Российский рынок акций в первые минуты торгов Индекс Мосбиржи падал более чем на 9%. Падение было в большой степени спровоцировано срабатыванием стоп-заявок и наступлением маржин-коллов. Вчера Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше отметки 2200 пунктов, которая ранее считалась сильной технической поддержкой. На открытии торгов этот уровень был пройден гэпом, и Индекс Мосбиржи уперся в отметку 2000 пунктов, которую ранее практически все аналитики называли стратегической целью падения. Цель достигнута, и от нее начался разворот вверх.

Аналитики считают, что в сегодняшних реалиях лучше рынка могут быть акции компаний, ориентированных на внутреннее потребление – в основном, ритейлеров, а также тех экспортеров, без продукции которых Запад обойтись не может. Среди последних называют «Норникель», ВСМПО «Ависма», производителей удобрений.

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К позитивным новостям можно отнести и то, что увеличение налогообложения сырьевых экспортеров может не оказать на их деятельность того негативного воздействия, которого ожидали некоторые эксперты. Аналитики БКС, в частности, посчитали, что в новых налоговых условиях дивиденд на акцию «Газпрома» снизится, но при этом ее доходность все равно составит огромные 19%.

Для нефтяных компаний повышение налога на нефть в 2023 г. будет равняться примерно $2 увеличения на баррель добытой нефти по сравнению с базовым уровнем в $50 на баррель. С точки зрения рентабельности EBITDA типичной нефтяной компании при прочих равных может сократиться примерно на 5%, а дивиденды — на 4% по сравнению с текущими ожиданиями, полагают эксперты БКС. То есть, повышение налогов и экспортных пошлин не повлияет на сырьевой бизнес в такой степени, чтобы от акции компаний сектора стоило избавляться.

Пока же внимание инвесторов будет сосредоточено на политических новостях и техническом анализе.

Стоит также напомнить, что у государства есть более полутриллиона рублей, оставшихся от выделенного еще в феврале 1 трлн руб на поддержку рынка акций.

Сегодня трейдеры ждут решения ФРС по ставки и последующей пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла. Если решения и риторика Федрезерва не будут излишне жесткими, американские фондовые индексы могут начать технический отскок по факту состоявшегося события. При таком сценарии подрастут котировки нефти и металлов, что окажет поддержку рублевым активам. Пока же нефть растет на 2% и стоит $92,5 за баррель.

Рубль на утренних торгах подешевел на 2,5% до 62 руб. за доллар. Но аналитики не ждут обвального падения российской валюты прежде всего потому, что вкладывать американскую валюту особо некуда, а за ее хранение в банках и у брокеров нужно платить. Кроме того, рубль продолжит получать поддержку от налогового периода.

С открытием основных торгов на валютный рынок вышли экспортеры с продажей валютной выручки и рубль начал понемногу отвоевывать сданные позиции.