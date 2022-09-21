«Однажды в Сан-Ремо»: Энрико Колонна споет в России

В программе композиции разных стилей и направлений: джаз, блюз, латино, фрагменты культовых мюзиклов, нетленные шедевры итальянской классики, традиционные неаполитанские песни и даже романсы с цыганскими мотивами и песни собственного сочинения в сопровождении замечательного оркестра Lady’s band. Изюминкой концертной программы музыканта станут известные советско-российские шлягеры на итальянском языке, соавтором которых он является.

- Энрико не останавливается на одном стиле, - говорят организаторы концерта. - Ему трудно отдать окончательное предпочтение какому-то единственному направлению. Вы услышите такую многогранность перевоплощений, которую не часто можно увидеть в одном концерте.

Известный итальянский музыкант, член жюри престижных европейских фестивалей, телепроекта The Voice, солист программы «Золотые хиты Сан-Ремо» в Московском Международном Доме Музыки, Enrico Colonna также является и автором многих замечательных произведений.

Музыкант искренне любит Россию, и российские зрители отвечают ему взаимностью. "У народов Италии и России очень много точек пересечения, - считает певец. - Когда я пою в России на итальянском, то чувствую, что люди понимают меня, словно я пою на русском... Это удивительно!"

Яровит Холл – новое стильное пространство в центре Москвы, каждый новый сезон дает старт интересным, ярким проектам.

Он расположился рядом с парком «Музеон» и «Президент-отелем», став новой точкой притяжения москвичей и гостей города, которые стремятся жить насыщенно, посещать яркие и интересные культурные события. В эксклюзивном пространстве проходят концерты, спектакли и перформансы с участием звёзд первой величины. Здесь всё создано для комфорта гостей, каждый из которых может почувствовать себя особенным.

Зал оснащён современным звуковым и световым оборудованием, а мультимедийные экраны, транслирующие в разрешении 4к призваны создавать эффект дополненной реальности в зрительном зале, продолжая декорации, погружая зрителей в атмосферу происходящего на сцене.