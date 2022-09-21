Особенности почерковедческой экспертизы

Подчерков тоже много, они отличаются по форме, расположению, направлению, интенсивности, длине, размаху и др. Если вам нужна почерковедческая экспертиза в москве стоит обратиться в специализированную лабораторию

Основные цели экспертизы

Почерк – это система графических знаков, образующих текст, совокупность характерных признаков, присущих только данному лицу. Исследования, проводимые в почерковедении, позволяют установить принадлежность подписи определенному лицу, выявить сходство почерка различных лиц, определить время написания документа, его содержание. Для чего нужна почерковедческая экспертиза:

Установить подлинность подписи или рукописного текста. Установить наличие или отсутствие в подписи признаков подделки. Выявить признаки подлога. Установить наличие признаков изменения документа (подделки). Установить наличие повреждений подписи. Установить наличие следов почерка. Выявить наличие или отсутствие в тексте рукописных знаков. Выявить следы применения специальных технических средств. Установить время и место составления документа.

Почерковедение – наука о закономерностях, которые позволяют устанавливать автора почерка. В соответствии с этим почерком человека можно определить его возраст, пол, род занятий, психологическое состояние, а также узнать, какой он национальности. Почерк – индивидуальная особенность человека, которая передается по наследству и может меняться в течение жизни. Поэтому почерк человека представляет собой систему знаков, которая содержит в себе определенные закономерности.

Почему так важен почерк при экспертизе?

На практике почерк – это комплекс индивидуальных черт, который формируется в процессе обучения и развития человека. Индивидуальные черты человека могут быть связаны с особенностями его личности или с физическими особенностями. В любом случае почерк является индивидуальным проявлением личности, а значит, может выступать в качестве одного из доказательств по делу.

Характер движений при письме зависит от анатомо-физиологических особенностей пишущего и его психических процессов. При совершении преступлений, связанных с подделкой документов, почерк может быть использован для идентификации лица, написавшего документ.