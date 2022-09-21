Преимущества и особенности подвесных потолков

Он обладает целым рядом достоинств, включая следующие:

возможность фиксации на разных поверхностях;

эффективная маскировка существующих дефектов основного потолка;

быстрота монтажных и демонтажных работ;

предоставление пространства для прокладки коммуникаций;

легкий доступ для проведения ремонтных работ;

высокие акустические и теплоизоляционные качества;

отсутствие необходимости в особом уходе;

возможность установки разнообразных светильников, а также вентиляционных решеток;

продолжительный срок службы;

богатый выбор вариантов с разным дизайном, стоимостью и качеством, способный удовлетворить запросы любого потребителя.

Вышеперечисленные достоинства обусловили повсеместное использование подвесных потолков как в жилых, так и в нежилых помещениях самого разного назначения. Купить подвесной потолок можно в компании ДМ-Строй. Их характеристики преимущественно определяются свойствами потолочных панелей, которые зависят от особенностей материалов изготовления. В этих целях применяются следующие материалы: