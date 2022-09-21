Преимущества и особенности подвесных потолков

Он обладает целым рядом достоинств, включая следующие:
- возможность фиксации на разных поверхностях;
- эффективная маскировка существующих дефектов основного потолка;
- быстрота монтажных и демонтажных работ;
- предоставление пространства для прокладки коммуникаций;
- легкий доступ для проведения ремонтных работ;
- высокие акустические и теплоизоляционные качества;
- отсутствие необходимости в особом уходе;
- возможность установки разнообразных светильников, а также вентиляционных решеток;
- продолжительный срок службы;
- богатый выбор вариантов с разным дизайном, стоимостью и качеством, способный удовлетворить запросы любого потребителя.
Вышеперечисленные достоинства обусловили повсеместное использование подвесных потолков как в жилых, так и в нежилых помещениях самого разного назначения. Купить подвесной потолок можно в компании ДМ-Строй. Их характеристики преимущественно определяются свойствами потолочных панелей, которые зависят от особенностей материалов изготовления. В этих целях применяются следующие материалы:
- Минеральное волокно. Оно прекрасно подходят для производства подвесных потолков, так как не горит, обладает стойкостью к воздействию воды и высокими шумоизоляционными свойствами. Минволокно бывает мягким и твердым. Потребители обычно предпочитают плиты из твердого минволокна.
- Стекловолокно. Этот легкий материал не пропускает воду, эффективно поглощает шум и образует надежный звукоизоляционный барьер. Благодаря малому весу и высокой прочности плиты из стекловолокона не подвержены провисанию и деформациям.
- Металл. Подвесные потолки из этого материала чрезвычайно практичны и долговечны, характеризуются высокими показателями пожаробезопасности и влагоустойчивости. Поверхность металлических панелей покрыта противокоррозийным составом. Они прекрасно отражают свет и позволяют устанавливать светильники любой мощности. Перфорированный подвесной потолок из металла характеризуется улучшенными акустическими свойствами.
- Древесина. Этот изысканный материал придает интерьеру элегантный вид благодаря наличию уникальных узоров на потолочных панелях. Подвесные потолки из дерева обладают антистатическими свойствами, а также обеспечивают хорошую звукоизоляцию помещений. Их недостатки заключаются в подверженности воздействию влаги и высокой стоимости.