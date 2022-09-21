Преимущества станков для лазерной резки и гравировки

У каждого из этих вариантов есть свои достоинства и недостатки, и после их рассмотрения выбор чаще всего делается в пользу лазерных станков, приобрести которые можно в https://mclaser.ru/.

Различия между механической и лазерной обработкой

Для механической обработки заготовок применяются фрезерные и токарные станки. Суть этой технологии состоит в механическом воздействии клиноподобного твердого резца на деталь, которое ведет к частичному скалыванию материала, потере им структурной целостности и удалению его отдельных слоев в форме стружки из обрабатываемой зоны. Благодаря разнообразию конструктивных исполнений такого оборудования можно обеспечить высокое качество обработки для определенных условий и конкретного вида готовых изделий.

Основой технологии лазерной обработки служит точечное воздействие луча лазера на поверхность детали, вследствие чего она приобретает требуемую форму за счет испарения материала.

Преимущества станков для лазерной обработки

Между конструкциями фрезерного станка и лазерного оборудования имеется значительное сходство – деталь в обоих случаях размещается на рабочем столе, и над ней по маршруту обработки в соответствии с командами системы ЧПУ передвигается инструментальный портал, который приводится в действие электромоторами. Благодаря данному сходству фрезерные станки и лазерное оборудование обеспечивают примерно одинаковые результаты обработки. Но сама обработка в каждом случае характеризуется важными нюансами, от которых зависит выбор одной из двух описанных технологий.

Фрезерование детали заключается в физическом воздействии режущего клина на поверхность детали. Чтобы обеспечить высокое качество резки, необходимо использование стойкой фрезы, которая соответствует следующим требованиям:

мощный шпиндель;

подходящая геометрия режущего инструмента;

жесткая конструкция станка;

выбор подходящих режимов резки;

отведение стружки из зоны резки.

Кроме того, в некоторых случаях требуется использование системы охлаждения режущего инструмента. Лазерное оборудование выполняет бесконтактную обработку, а потому имеет бесспорные преимущества. Одно из них заключается в отсутствии износа режущего инструмента – мощность лазерного луча постоянно остается неизменной. Другое преимущество состоит в малом масштабе вмешательства в материал – лазерный луч воздействует точечно, за счет чего толщина линии гравировки или шва реза составляет около одного миллиметра.