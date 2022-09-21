Производство красной икры в России по итогам 2022 года сократится в два раза

Объем производства икры лососевых рыб в России по результатам текущего года может составить 8-9 тыс. тонн.

Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает «Интерфакс».

По его словам, в этом году лососевая путина идет плохо — выловлено меньше, чем в 2020-м. «Прогноз по производству икры практически в два раза меньше. Я думаю, около 8-9 тыс. тонн будет по итогам этого года», — сказал Шестаков.

Выловы лососей традиционно сравниваются между четными и между нечетными годами, поясняет агентство.

Глава Росрыболовства отметил, что в настоящий момент ведомство совместно с Минсельхозом прорабатывает материалы, которые обосновывали бы ввод ограничений на экспорт этого продукта. По словам Шестакова, соответствующую инициативу планируется направить в кабмин. «Для нас, с учетом отсутствия поставок атлантической семги на российский рынок, важно обеспечить хотя бы диким лососем внутренний рынок с тем, чтобы цены были доступны. Сейчас цена за счет такого неурожайного года значительно выросла», — подчеркнул Илья Шестаков.

Производство красной икры в России в минувшем году увеличилось в два раза по сравнению с 2020-м, достигнув 22,6 тыс. тонн, благодаря удачной лососевой путине, в ходе которой было выловлено 539 тыс. тонн рыбы. Несмотря на это, прошлой осенью цена на красную икру в России установила рекорд — в октябре стоимость лососевой икры в рознице впервые преодолела уровень в 5000 руб. за 1 кг. Подобной стоимости красная икра не достигала за всю историю наблюдений, начиная с 2000 г. В общей сложности, по подсчетам Росстата, икра за 20 лет подорожала в 7,4 раза.

О том, что Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы, Шестаков говорил на Восточном экономическом форуме. Сообщалось, что в этом году лососевая путина сильно отстает от темпов вылова прошлого. По состоянию на начало сентября, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 235,1 тыс. тонн против 260,3 тыс. тонн на ту же дату 2020 года. На 5 сентября 2021 года вылов достигал 505,1 тыс. тонн.

Как ранее писал «Эксперт», реформирование рыбной отрасли в РФ, нацеленное на масштабное обновление промысловых мощностей, в условиях отсутствия судостроительной индустрии приводит к увеличению финансовой нагрузки на всех участников рынка. Убытки несут и самые активные участники и инициаторы реформ — крупные рыбопромышленники, которые больше всего вложились в модернизацию производства.