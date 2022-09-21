Промышленность России: мобилизация началась

Один из пунктов опубликованного сегодня Указа Президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» предписывает правительству страны «осуществлять финансирование мероприятий» и «принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ других войск, воинских формирований и органов». Это означает, что российской промышленности буквально с сегодняшнего придется перестроить свою работу и нарастить выпуск продукции, так или иначе необходимой для выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Безусловно, в правительственных и промышленных кругах к такому повороту событий начали готовиться заранее. Накануне во время встречи с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент подробно описал текущее положение вещей.

Статья по теме: Спецоперация: без возврата к статус-кво

«Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряжённом, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий. Ваши представители сами выезжают буквально на передовую – я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм. Это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий», — заявил Владимир Путин.

Он добавил, что применяемое в ходе спецоперации российское оружие показывает высокую эффективность, приведя в пример авиацию и авиационные средства поражения, высокоточные ракеты большой дальности, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение. По словам главы государства, благодаря наличию в армейском арсенале всего перечисленного, происходит уничтожение военной инфраструктуры, пунктов управления, техники противника, поражение места расположения националистических формирований и минимизация потерь среди личного состава ВС РФ.

«Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО. Это означает, что мы должны и можем изучать арсеналы, то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать — там, где это нужно, — нашу технику, наше вооружение. Этот процесс естественный, и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно», — подчеркнул Владимир Путин.

«Напомню в этой связи, что в этом году мною приняты решения о дополнительном оснащении войск оружием и техникой и, соответственно, выделении средств на их закупку и ремонт, — продолжил Президент. — Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их. Многое для достижения этой задачи уже сделано. Так, чтобы производство и ремонт вооружения и техники были непрерывными, были приняты решения: существенно упрощены контрактные, предконтрактные процедуры, вы знаете об этом, сокращены сроки заключения госконтрактов с единственным исполнителем и порядок формирования цен таких контрактов, а также увеличены объёмы их авансирования».

Стоит заметить, что еще в феврале в закон о государственном оборонном заказе были внесены существенные изменения. Например, перечень обязанностей уполномоченного банка, осуществляющего сопровождение сделок в рамках ГОЗ, был скорректирован, а заказчикам разрешили заключать контракты с единственными поставщиками по ориентировочной цене.

Для оборонщиков приготовили не только пряник, но и кнут

Между тем, вчера — Госдума, а сегодня — Совет Федерации одобрили законопроект, который, помимо прочего, вводит уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за нарушение условий гособоронзаказа. Теперь за нарушение условий ГОЗ лицом, ранее подвергавшемуся аналогичному административному наказанию, предусмотрен штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей или в размере дохода за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать соответствующие должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до 10 лет.

Также нарушитель может быть лишен свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей. Освобождение от столь сурового уголовного наказания возможно, если нарушения будут добровольно и своевременно устранены.

При этом, если преступление повлекло причинение государству ущерба в сумме, составляющей не менее 5% от цены госконтрактов и не менее 5 млн рублей, или невыполнение задания гособоронзаказа, то ответственность предусматривается уже в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет.

Законопроект готовился в последние месяцы сенаторами и депутатами Госдумы от всех фракций. Таким образом, ОПК предполагается простимулировать на эффективную работу не только при помощи создания для нее условий, но и посредством вложенного в длань контролирующих органов законодательного кнута.

Памятник Петру Первому у здания Императорского Тульского оружейного завода на Советской улице в Туле.

«Ростех» осознает ответственность

Промышленность оперативно отреагировала на новую реальность. Госкорпорация «Ростех», выполняющая немногим меньше половины всего гособоронзаказа, в свете мобилизационного указа Президента заявила, что готова нарастить свои производственные мощности по выпуску военной техники и осознает, что на нее возложена большая ответственность.

«Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем», — цитируют РИА «Новости» заявление госкорпорации.

Статья по теме: Гражданская «оборонка»

Мобилизацию должны обеспечить не только предприятия ОПК

Хотя о переходе на мобилизационную модель всей экономики речь пока де-юре не идет, но успех спецоперации, от которого зависит будущее России и каждого из ее граждан, напрямую зависит не только от оборонки. В зоне особого внимания находится вообще весь реальный сектор. И это теперь надо учитывать при производственном планировании.

«Наш военно-промышленный комплекс тесно связан с рядом отраслей российской индустрии и все они в той или иной степени оказывают и будут продолжать оказывать ему поддержку. Прежде всего, речь идет об отечественной металлургии, которая снабжает оборонные предприятия широким спектром продукции, начиная от алюминиевого проката и заканчивая специальными марками стали», — заметил доктор экономических наук, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов

«Также поставки в адрес ОПК ведут нефтегазовая, автомобильная и электротехническая отрасли. Первая из них снабжает его различными видами топлива, вторая — обеспечивает необходимыми комплектующими и запчастями, третья — включателями, проводами и прочим. Фактически в той или иной степени сегодня на нужды вооруженных сил работает вся российская промышленность, обеспечивая им надежный тыл», — сообщил он «Эксперту».

Все для фронта, все для победы!

Что же касается непосредственно фронта, то главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко указал в комментарии «Эксперту», что для обеспечения объявленной в стране частичной мобилизации и выполнения задач спецоперации рост необходим, прежде всего, в производстве обычных вооружений.

«Речь идет об артиллерийских системах, бронетанковой технике, боеприпасах, реактивных системах залпового огня, минометном вооружении. То есть всей той номенклатуре, которая необходима для полноценного общевойскового боя. Также надо наращивать выпуск систем противовоздушной обороны», — отметил военный эксперт.

Кроме того, он обратил внимание, что у вооруженных сил имеется острая необходимость получать в достаточном количестве беспилотники. «Но здесь, к сожалению, технологический цикл производства и импортозамещения требует проведения закупок у тех дружественных стран, которые располагают соответствующими технологиями беспилотников ударного класса. Если мы говорим о тех, кто готов нам их продать — это Иран. Необходимы не только закупки масштабных партий, но и обучение личного состава. Тоже самое касается и барражирующих боеприпасов», — полагает Игорь Коротченко.

«Далее нам необходима экипировка. Недопустима ситуация, когда средства на экипировку нашим бойцам собирают волонтеры. Необходимо поставлять современные шлемы, средства индивидуальной защиты, бронежилеты, ночную оптику, тепловизоры, различные РЛС, квадракоптеры — все, что необходимо для эффективного ведения боевых действий и организации комфортного, насколько это возможно в военных условиях, быта», — продолжил эксперт.

Но для того, чтобы наладить поставки всего вышеперечисленного, следует поменять систему управления гособоронзаказом, полагает главред «Военного обозрения». «Должно быть стопроцентное авансирование. Деньги предприятия должны получать вперед. Бюрократические процедуры надо забыть и выбросить. Для контроля за эффективностью расходования средств у нас на каждом предприятии, которое выполняет гособоронзаказ, есть органы военной приемки, есть служба экономической безопасности ФСБ. Им и надо отдать все соответствующие полномочия, а ГОЗ сосредоточить только на том, что необходимо для победы к специальной военной операции. Все для фронта, все для победы! Забыть про остальное. Если надо — отложить, заморозить, а средства направить на спецоперацию. И перейти на трехсменную работу», — заключил Игорь Коротченко.