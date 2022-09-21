Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

Президент РФ Владимир Путин обратился к населению России по поводу ситуации на Донбассе и вопросу о присоединении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ.

В своем телевизионном обращении глава государства заявил, что подписал указ о частичной мобилизации.

«Указ о частичной мобилизации подписан», — сказал Путин. Он уточнил, что призыву будут подлежать только граждане, состоящие в запасе. Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку, подчеркнул президент.

По его словам, мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

Путин отметил, что указ предполагает наращивание выпуска вооружения предприятиями ОПК.

Говоря о предстоящих референдумах в республиках Донбасса, а также Запорожье и Херсонской области, российский лидер подчеркнул, что Москва поддержит любое решение, принятое жителями этих регионов.

Трансляция обращения президента началась в 9:00 по Москве в среду. Путин подчеркнул, что цели спецоперации остаются неизменными, и заявил, что Россия не имеет право оставить без помощи нуждающихся в ней людей, проживающих на Украине. Глава государства сообщил, что поручил правительству и Минобороны определить статус добровольцев, участвующих в СВО, в то же время отметив, что их материальное и социальное обеспечение будет находиться на уровне военнослужащих-контрактников.