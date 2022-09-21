Роботы, 3D и ИКТ: En+ Group открыл в школе Иркутска «Мультилаб»

Российский энерго-металлургический холдинг En+ Group открыл в школе №64 Иркутска первый центр развития компетенций для школьников «Мультилаб».

В «Мультилабе» школьники смогут изучать робототехнику, 3d-моделирование, программирование, а также ИКТ-технологии. Полагается, что проводимые занятия помогут ученикам определиться с профессией, облегчить поступление в технические вузы и помочь в дальнейшем трудоустройстве.

En+ Group планирует создать сеть подобных «Мультилабов». Школы-участники выбирались на конкурсной основе. Этой осенью планируется открытие еще двух подобных центров в Дивногорске и Красноярске. Общие инвестиции в строительство трех лабораторий составили 41 мл рублей.

«Образование в регионах — это то, на что сегодня должен обращать первоочередное внимание работодатель, заинтересованный в долгосрочном успешном развитии. Сегодня оно прежде всего связано с молодыми талантливыми кадрами, которые важно привлечь, увлечь и обучить», — прокомментировала проект заместитель генерального директора En+ Group Вера Kурочкина. Она выразила уверенность в том, что на достижение этой цели и направлен проект «Мультилаб». Он «будет способствовать формированию интереса молодежи к инновациям, науке и творчеству», отметила Вера Курочкина.

Напомним, что именно Олег Дерипаска, основатель компании и общественный деятель, выстроил в городах, где работает группа, систему поддержки талантливой молодежи. Так, например, En+ уже второй год подряд платит именные стипендии учащимся региональных вузов и колледжей. А совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом группа ведет проект «Академия IT». Вуз ежегодно выпускает «золотую сотню» специалистов по направлениям, связанным с высокими технологиями.

Кстати, для школьников тоже есть свои уникальные проекты, помимо «Мультилабов». Например, благодаря En+ учащиеся 5-9 классов с помощью конструкторов LEGO Education изучают принципы работы гидроэлектростанций, моделируя цепочку событий от строительства ГЭС до подачи электричества в жилые дома. Каждый год лучшие изобретатели приезжают в бесплатный образовательный лагерь En+ Group на Байкале, а также участвуют в крупнейшем профильном фестивале в Сибири — «РобоСиб».

Кроме того, в Усть-Лабинске, своем родном городе, Олег Дерипаска построил лицей для одаренных детей — в соцсетях его даже окрестили «кубанским Хогвартсом» за уникальные площади и возможности для лицеистов. С этого года в нем бесплатно учатся одаренные дети со всей страны. В проект промышленник инвестировал около 2 млрд рублей.