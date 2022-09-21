Росийский рынок акций переварил весь имеющийся негатив

Утро для отечественных инвесторов вновь выдалось трудным. На открытии торгов Индекс Мосбиржи ушел вниз более чем на 9%, к отметке 2000 пунктов. Этот уровень уже давно большинство аналитиков называло стратегической целью снижения. Поэтому неудивительно, что как только индикатор коснулся «круглой» отметки, на рынке начались масштабные покупки.

Впрочем, столь резкое снижение было в большой степени вызвано низкой ликвидностью рынка в первые минуты торгов, а также масштабным срабатыванием стопов и маржин-колов.

Стоит отметить, что сегодняшнее выступление Владимира Путина не привело к каким-то неожиданным, непрогнозируемым заявлениям Запада. Да, Европа вновь заговорила о необходимости новых санкций, но многие европейские политики сами признают, что «наказывать» Россию уже нечем, а попытки протащить какие-либо маргинально жесткие решения будут с большой вероятностью заблокированы.

Во многом благодаря этому российский рынок акций начал отскок, сумев отыграть треть максимальных потерь: по итогам основных торгов Индекс Мосбиржи закрылся снижением на 3,8%.

Небольшим ростом сегодня закрылись малоликвидные акции компаний, ориентированных на внутренний рынок. Из экспортеров выросли один из крупнейших мировых производителей титана ВСМПО «Ависма», а также «Фосагро» — компании, вероятность введения санкций против которых близка к нулю — без их продукции Запад пока обойтись не может.

Акции ВСМПО сейчас фундаментально выглядят очень привлекательно. Во-первых, и Европа, и США признают, что заменить поставки российского титана в ближайшие месяцы нечем. Во-вторых, ожидания резкого взлета российского авиапрома указывают на то, что потребности в продукции «Ависмы» вырастут и на внутреннем рынке.

В целом же складывается ситуация, что те, кто хотел продать акции, уже сделали это. Теперь очередь за покупателями — в том числе крупными институциональными, которые в этих ценах могут начать формировать долгосрочные портфели.

Что же касается «быков», то для их оживления нужен повод. Возможно, таким поводом станет улучшение ситуации на мировых биржевых площадках — если ФРС сегодня не преподнесет неприятных сюрпризов. Например, не объявит о повышении ставки сразу на 1 процентный пункт, чего не наблюдалось лет сорок.

Однако аналитики предупреждают, что несмотря на высокую вероятность отскока, сценарий падения в район февральских минимумов — а это ниже 1700 пунктов по Индексу Мосбиржи, исключить нельзя. Поэтому к покупкам стоит подходить осторожно: не только не использовать «плечи», но и иметь свободные деньги для усреднения портфеля в случае еще одного резкого снижения.

Курс российской валюты рано с утра падал на 2,5%, уходя в район 62,8 руб. за доллар. Однако связано это было с тем, что крупные игроки выходят на рынок лишь в 10:00 мск. Как только они включили торговые терминалы, спекулянты, пробовавшие играть против рубля были вынуждены закрывать позиции с убытком. Многие экспортеры, которым в ближайшие дни нужно уплачивать налоги в бюджет, сочли курс выше 62 руб. за доллар достаточным для решения своих задач и увеличили продажу валютной выручки.

В результате, по итогам дня курс рубля практически не изменился. Доллар на Московской бирже вечером в среду стоит чуть менее 60,7 руб.

Серьезнее обстоят дела на рынке облигаций: Индекс Мосбиржи гособлигаций падал в район майских величин, а по итогам дня инвесторы выкупили лишь половину просадки. Всего же за сегодняшний день индикатор потерял весьма существенные для него 2,13%, а за последние 3 дня — почти 4,5%.

На таком рынке Минфин РФ признал сегодня несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД, поскольку по приемлемым для финансового ведомства ценам заявок не было. Это абсолютно не страшно для бюджета — Минфин ранее вообще не планировал возобновлять размещение новых выпусков своих обязательств.

Сейчас 2-4-летние ОФЗ торгуются под доходность около 8,5% годовых, а с погашением через 5 лет и более — выше 9,5% годовых. Таким образом, покупка ОФЗ вновь стала намного выгоднее, чем хранение денег на банковских депозитах.