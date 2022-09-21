Россияне проявляют повышенный интерес к крупным покупкам

Инфляционные ожидания населения на год вперед в сентябре увеличились до 12,5% (+0,5% к августу), наблюдаемая инфляция выросла после трех месяцев снижения до 21,5% (+1% к августу). При этом в сентябре до максимального с начала года уровня выросла склонность домохозяйств к потреблению. Это следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

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«В сентябре возросла склонность домохозяйств к потреблению. Доля респондентов, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не сберегать, увеличилась до 29,6% (+2,4% к августу) – это максимум с января 2022 года», — сообщили в ЦБ со ссылкой на данные опроса ООО «инФОМ».

Индекс потребительских настроений россиян в сентябре снизился до 97,8 пункта (-0,5 пункта к августу). Два месяца подряд снижается также индекс ожиданий (109,6 пункта, -1,1 пункта к августу), который включает оценки перспектив личного материального положения на год вперед и перспектив изменения экономических условий в стране. Несмотря на это снижение, показатель остается существенно выше уровней 2019–2021 годов, отметил регулятор.

Индекс текущего состояния населения РФ в сентябре составил 80,1 пункта (+0,4 пункта к августу). Этот показатель включает оценки фактического изменения личного материального положения за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок. Его повышение в сентябре произошло только за счет улучшения ответов относительно крупных покупок, изменение же личного материального положения респонденты стали оценивать несколько хуже, чем месяцем ранее, констатировали в ЦБ.