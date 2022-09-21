Российская таможня оформила более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи для Донбасса

Свыше 100 тысяч тонн гуманитарных грузов для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных регионов Украины оформлено Федеральной таможенной службой России по состоянию на 21 сентября 2022 года.

Все конвои МЧС России оформляются таможенными органами в оперативно и в приоритетном порядке. С начала марта текущего года через приграничные посты Южного и Центрального таможенных управлений проследовали 1499 колонн и 9 железнодорожных составов с продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщили «Эксперту» в пресс-службе ФТС.

Стоит отметить, что таможенные органы оформляют гуманитарную помощь в первоочередном порядке без уплаты таможенных пошлин и налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования.