«Ростех» нарастит производство военной техники в связи с частичной мобилизацией

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что намерена увеличить производство военной техники в связи с объявлением о частичной мобилизации в России.

Об этом пишет «РИА Новости».

Отмечается, что в настоящий момент госкорпорация выполняет 40% всего государственного оборонного заказа.

Напомним, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил о частичной мобилизации в стране и заявил, что соответствующий приказ уже подписан. Российский лидер уточнил, что призыву подлежат находящиеся в запасе граждане, все они пройдут обязательную дополнительную подготовку.

Президент подчеркнул, что указ предполагает наращивание выпуска вооружения предприятиями ОПК.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получили от «Ростеха» новую партию многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С, писал ранее «Эксперт». Эта партия завершает выполнение третьего контракта с Минобороны, первая партия боевых крылатых машин была поставлена осенью прошлого года. Исребители поколения 4++ новейшей серии предназначены для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, для борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.