S&P 500: ключевой момент сентября

Больших сомнений относительно того, что именно произойдет на завершающемся сегодня заседании ФРС, ни у кого нет. Вариантов всего два: ставка будет поднята на 75 базисных пунктов или на 100 б.п. И то, и другое приведет ставку на уровни, где она в прошлый раз находилась в январе 2008 года – 3-3,25% и 3,25-3,5%. Но вероятность первого рынок, согласно CME FedWatch Tool, оценивает в 82%, а второго – в 18%.

Такое соотношение выглядит сейчас правдоподобно, но всего неделю назад на фоне публикации данных о неожиданно высокой инфляции в США шансы подъема на 100 б.п. считались близкими к 40%. С тех пор изменились не факты, а настроения. ФРС же, которая и будет принимать решение, к этому отношения вообще не имела: идет «неделя тишины» перед заседанием FOMC (Federal Open Market Committee, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке).

Так что на столе оба варианта. И тот, что оценивают, как гораздо менее вероятный, гарантирует обвал акциям и облигациям. Он наверняка отправит фондовые индексы США тестировать июньские минимумы года. В том числе и потому, что такого подъема ставки от ФРС сейчас почти не ждут. Только двое из 96 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют подобное решение.