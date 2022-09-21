S&P 500: ключевой момент сентября

Больших сомнений относительно того, что именно произойдет на завершающемся сегодня заседании ФРС, ни у кого нет. Вариантов всего два: ставка будет поднята на 75 базисных пунктов или на 100 б.п. И то, и другое приведет ставку на уровни, где она в прошлый раз находилась в январе 2008 года – 3-3,25% и 3,25-3,5%. Но вероятность первого рынок, согласно CME FedWatch Tool, оценивает в 82%, а второго – в 18%.
Такое соотношение выглядит сейчас правдоподобно, но всего неделю назад на фоне публикации данных о неожиданно высокой инфляции в США шансы подъема на 100 б.п. считались близкими к 40%. С тех пор изменились не факты, а настроения. ФРС же, которая и будет принимать решение, к этому отношения вообще не имела: идет «неделя тишины» перед заседанием FOMC (Federal Open Market Committee, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке).
Так что на столе оба варианта. И тот, что оценивают, как гораздо менее вероятный, гарантирует обвал акциям и облигациям. Он наверняка отправит фондовые индексы США тестировать июньские минимумы года. В том числе и потому, что такого подъема ставки от ФРС сейчас почти не ждут. Только двое из 96 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют подобное решение.
Но стратег по кросс-активам в Nomura Securities International Чарли МакЭллиготт считает, что рынок недооценивает шансы на 100 б.п. В дополнение к инфляционному сюрпризу он обратил внимание Bloomberg на тот факт, что и рынок труда в целом, и данные по заработной плате остаются слишком «горячими».
«Мы считаем, что повышение ставки на 100 б.п. очень обеспокоило бы Уолл-стрит, поскольку оно означало бы, что FOMC слишком остро реагирует на данные, а не придерживается своего плана игры, – написал клиентам главный стратег CFRA Сэм Стовалл. – Это увеличило бы вероятность того, что ФРС в конечном итоге чрезмерно ужесточит политику, снизив шансы на совершение ‘мягкой посадки’».
Он подсчитал, что из 56 повышений ставки, произошедших со времен Второй мировой войны, Федрезерв поднимал ее на 100 б. п. лишь семь раз. Результатом была средняя доходность S&P 500 -2,4%, -1,3% и 0,1% за один, три и шесть последующих месяцев соответственно.
Считающийся более вероятным вариант оставляет возможными несколько краткосрочных сценариев, выбор которых зависит от риторики ФРС и в первую очередь – ее председателя Джерома Пауэлла. Ему ведь удавалось разгонять «медвежьи ралли» даже речами, задуманными как «ястребиные». Но в дальнейшем большая часть путей все же ведет вниз: цикл повышения ставок очень далек от завершения.
«Вопрос, на котором стоит сосредоточиться, заключается не в том, повысит ли ФРС ставки на 75 б. п. или на 100 б. п., — пояснял Bloomberg глава отдела распределения активов NEPC Филипп Нельсон. – Нужна информация о том, насколько агрессивным будет Джером Пауэлл в следующие 6 – 12 месяцев. Сообщения, которые мы получим в ближайшие несколько недель, могут стать важным источником таких данных и шоком для инвесторов».
Неудивительно, что казначейские облигации США уверенно шли вниз, а их доходность, соответственно, вверх. У десятилетних U.S. Treasury последняя достигла 3,604% – это наивысший ее уровень с 2011 года. У более чувствительных к изменениям денежно-кредитной политики двухлетних бумаг доходность выросла до 3,992%, переписав максимум с 2007 года.
Снижались и основные индексы США. На них дополнительно давили те же растущие доходности и еще немного – ситуация с Ford. Акции автопроизводителя рухнули на 12,3% после того как тот присоединился к хору корпораций, дающих негативные прогнозы. Он сообщил, что понесет дополнительные расходы на $1 млрд из-за инфляции и проблем с цепочками поставок.
В итоге сильнее всех – на 1,13% – упал индекс широкого рынка S&P 500. Dow Jones Industrial Average потерял 1,01%, а Nasdaq Composite – 0,95%.
«Инвесторы просто продают ФРС, — говорил вчера Reuters главный исполнительный директор Longbow Asset Management Джейк Доллархайд. – Все плохое, что ранее было проигнорировано, все это возвращается. Люди настроены пессимистично».