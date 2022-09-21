Шойгу рассказал, когда завершится спецоперация России на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллеги военного ведомства рассказал, когда завершится спецоперация, которую Россия проводит на Украине.

По его словам, российская армия продолжит специальную военную операцию до полного достижения целей, передаёт РИА Новости.

«Вооруженные силы России продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики, – подчеркнул министр обороны. – Пресечены все попытки наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении. Для усиления ударных возможностей российских войск на Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки».

Говоря о сроках завершения спецоперации Шойгу в очередной раз заявил, что «Вооружённые силы Российской Федерации продолжат её проведение до полного достижения целей, определённых верховным главнокомандующим».

Как ранее писал «Эксперт», Шойгу рассказал, сколько человек со стороны России погибло в ходе спецоперации на Украине. По словам главы оборонного ведомства, потери России составляют в настоящий момент 5 937 человек.

