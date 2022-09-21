Шойгу рассказал о потерях России и Украины в ходе СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, сколько человек со стороны России погибло в ходе спецоперации на Украине.

По словам главы оборонного ведомства, потери России составляют в настоящий момент 5937 человек.

«Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», — заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Также министр отметил работу медицинских работников, благодаря которым более 90% раненых вернулись в строй.

По словам Шойгу, потери Вооруженных сил Украины превышают 100 тыс. человек. Глава Минобороны пояснил, что Киев потерял более половины армии. «На начальном этапе Вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тыс. человек, за это время больше 100 тыс. их потерь, при этом погибших у них 61 207 человек и раненных 49 368 человек», — сказал министр.

Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. Он отметил, что военными действиями на Украине руководит западное командование. Чиновник указал на то, что Киеву поставляется вооружение в огромных количествах, однако Россия находит способы противостоять ему.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил о частичной мобилизации в стране и заявил, что соответствующий приказ уже подписан. Российский лидер уточнил, что призыву подлежат находящиеся в запасе граждане, в частности те, кто проходили службу в ВС России, обладает соответствующим опытом и определенными военно-учетными специальностями. Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку.

Президент РФ объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул глава государства. Решение было принято после обращения за помощью ДНР и ЛНР, независимость которых была признана Москвой 22 февраля.