Собянин анонсировал выплаты мобилизованным жителям Москвы

Москвичи, которые будут мобилизованы в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, получат финансовую поддержку.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, также будет оказана материальная помощь семьям мобилизованных жителей столицы. Суммы и сроки выплат пока что не уточняются.

«Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — говорится в Telegram-канале Сергея Собянина.

Столичный градоначальник отметил, что уже сейчас в боевых действиях на Украине участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова».

Мэр подчеркнул, что московские власти продолжают восстанавливать города-побратимы в Донбассе — Донецк и Луганск.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил о частичной мобилизации в стране и заявил, что соответствующий приказ уже подписан. Российский лидер уточнил, что призыву подлежат находящиеся в запасе граждане, все они пройдут обязательную дополнительную подготовку. Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего призовут 300 тыс. резервистов, будет задействовано примерно 1% мобилизационного ресурса.