Театру «Практика» 17 лет

С 7 по 14 октября в Аудитории Музея Москвы друзья театра дадут 5 концертов. Выбор жанра неслучаен, музыка и поэзия очень созвучны духу театра и его экспериментальным поискам.

Праздник начнётся 7 октября в 20:00 драйвовым концертом BANVIVAN. Проект актёра Мастерской Брусникина и музыканта Игоря Титова анализирует природу выступлений, перформативных практик, звука и механизмов воздействия на слушателя/зрителя/себя. Цель — соединить множество эстетик и дисциплин во имя имитации неповторимости. Проект обречен на гибель и успех в равной степени.

8 октября в 20:00 зрителей ждёт обновлённая «История солдата» — одно из популярнейших камерно-театральных сочинений Игоря Стравинского в версии композитора Алексея Сюмака и ансамбля «прАКТика» под руководством Ольги Власовой. Либретто оперы написал Шарль Фердинанд Рамю, основываясь на русской сказке из сборника Александра Афанасьева. По сюжету, бедный солдат выменивает у чёрта свою душу, воплощённую в скрипке, на книгу, способную подарить богатство. За время общения с чёртом в реальном мире прошло три года, и солдата никто не узнаёт в родной деревне, а его невеста успела выйти замуж…

В воскресенье, 9 октября «Практика» продлит праздник на целый день.

В 14:00 начнётся концерт юных брусникинцев — квинтэссенция молодости и влюблённости. В программе с трансформирующимся названием «Вокруг любви» или «В Округ любви» они попытались проанализировать, что такое романс, куда он исчез сегодня или как видоизменилась его форма в современном мире. Это свежий и искренний разговор о любви — от классических романсов, традицию которых молодёжь совсем не знает и изучает заново, до современной лирики.

А вечером, в 20:00 инди-группа GORECH актёра Руслана Сабирова и продюсера Даниила Афиногенова исполнит песни из дебютного альбома «Больше, чем чувство». Этот концерт — перемещение по выдуманному континууму времени и пространства, где пересеклись первая любовь, путешествия, внутренние конфликты и гармония единства с собой. Удовольствие от маршрута приносят глубина смыслов и качество музыки.

14 октября в 20:00 в праздничная программа завершится поэтическим концертом «Звук речи» актёра Антона Кукушкина и мультиинструменталиста Родиона Кравкля. Название «Звук речи» отсылает к знаменитому циклу Бродского «Часть речи». Со сцены прозвучат стихотворения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Саши Чёрного, Иосифа Бродского и Бориса Рыжего. Антон Кукушкин отдает предпочтения стихам, в которых ощущается внутренняя драматургия, недосказанность и многомерность. Общая канва выступления складывается благодаря эмоциональной вовлеченности зрителя в происходящее на сцене.

7, 8, 9 и 14 октября 2022

Театр «Практика» в Музее Москвы / Аудитория

praktikatheatre.ru