ЦБ рекомендовал банкам предоставить кредитные каникулы мобилизованным

Мобилизованные граждане, а также находящиеся на их иждивении родственники могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам займов и кредитов, в том числе ипотечным, на период мобилизации. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Сейчас кредитные каникулы можно оформить только при заметном снижении дохода и лишь на полгода.

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«Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание. Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор также отметил, что банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать данные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

В ЦБ не исключили, что в дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть законодательно закреплены.

