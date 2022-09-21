Важные критерии выбора инвалидной коляски

Существуют также модели колясок, выбрать которые можно в https://ortonica.ru, оснащенные двумя приводами: механическим и электрическим. Предназначение инвалидных колясок заключается в продолжительном нахождении в них пациента во время перемещения в здании либо под открытым небом.

Кресла-каталки рассчитаны на пациентов, вследствие болезни лишенных способности перемещаться без посторонней помощи даже в инвалидном кресле. Они приводятся в движение другими людьми и преимущественно применяются в внутри зданий для перемещения пациентов, которые остаются в них непродолжительное время.

Поскольку инвалидные коляски являются неотъемлемой составной частью каждодневной жизни людей, не способных передвигаться без них, к выбору этих средств предъявляются довольно серьезные требования. Поэтому при покупке конкретной модели инвалидной коляски нужно руководствоваться следующими критериями:

грузоподъемность конструкции, то есть максимальный вес, который она способна выдерживать в течение всего периода эксплуатации без поломок;

вес самой инвалидной коляски – этот фактор играет важную роль при ее перевозке, подъеме (при отсутствии пандусов) и в других подобных ситуациях;

конструкция подлокотников (откидные либо фиксированные, съемные либо несъемные, регулируемые либо нерегулируемые по высоте) – этот фактор важен, к примеру, при пересаживании из кровати в коляску и обратно;

наличие подголовника, высокой спинки, разнообразных ограничителей и упоров – для тяжелобольных людей это может быть крайне необходимым;

подножки (складывающиеся либо нескладывающиеся, съемные либо фиксированные, без упоров для голеней либо с ними, регулируемые либо нерегулируемые по высоте и углу наклона) – от этого фактора во многом зависит комфортность нахождения пациента в коляске (при отекании ног должна иметься возможность изменить их расположение);

спинка кресла (регулируемая или нерегулируемая по высоте и углу наклона) – если пациенту трудно оставаться в вертикальном положении в течение продолжительного времени, то откидывающаяся спинка поможет решить эту проблему.

Наряду с вышеперечисленными критериями выбора при покупке инвалидной коляски надо принимать во внимание возраст пациента, его физические возможности, характер болезни.